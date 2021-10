Se habla del pacto falso que Moncloa vende a la UE, de la soledad de Redondo y de Castilla y León

El falso pacto que Moncloa vende a la UE

El Ministerio de Hacienda remitió recientemente a Bruselas su proyecto de Presupuestos para 2022. Pero en el documento también se incluye información sobre las últimas medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Por ejemplo, en el texto se pone en conocimiento de la UE la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y llama la atención que el departamento liderado por María Jesús Montero venda que dicho incremento ha sido el fruto "del acuerdo alcanzando con todos los agentes sociales", cuando la realidad fue muy diferente. De hecho, la CEOE rechazó el pacto para subir el SMI. Es más, como es sabido, el Ministerio de Trabajo dio por bueno el acuerdo sin contar con la firma de la patronal. Como era de esperar, el falso pacto que Hacienda ha enviado a Bruselas ya está siendo comentado entre algunos representantes empresariales, que no han dudado en hacer llegar a Moncloa su malestar por "un acuerdo que no ha existido". Pero en esos círculos comentan que la respuesta del Gobierno les ha sorprendido. "Echan balones fuera y se limitan a decir que no saben el motivo por el que Hacienda ha dicho a Bruselas que el alza del SMI se acordó con la patronal y los sindicatos", aseguran esas fuentes.

El PSOE dejó solo a Iván Redondo

Esta semana Iván Redondo presentó su "biografía autorizada", que ha sido escrita por el periodista Toni Bolaño. Al acto acudió una nutrida representación del mundo periodístico, sindical y político. Pero no estuvo presente nadie del entorno de Moncloa. Esta ausencia no llamó la atención, ya que nadie esperaba que Pedro Sánchez o alguien de su equipo acudiera a la presentación de la obra titulada Iván Redondo: La política o el arte de lo que no se ve. Más comentada, y con mucha ironía, fue la nula presencia de representantes del PSOE en el evento, teniendo en cuenta el largo tiempo que el exdirector de Gabinete de Presidencia trabajó para el partido, aunque no sea afiliado. Su labor anterior para el PP fue más reconocida, ya que personas del entorno de los populares sí acudieron.

Posible adelanto electoral en Castilla y León

Fuentes del PP en Castilla y León creen que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, planea adelantar las elecciones a la primavera de 2022. Por lo que se comenta, las tensiones que hay en la coalición con Ciudadanos es lo que está llevando al presidente castellanoleonés a acelerar los plazos de la convocatoria más de lo esperado.