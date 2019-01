Moscovici aún ve posible que el Reino Unido de marcha atrás al "brexit"

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, dijo hoy en el Foro de Davos que todavía existe alguna posibilidad de que el Reino Unido de marcha atrás al "brexit" y permanezca en la Unión Europea (CE).

Lo cierto es que el momento es "delicado", dado que las negociaciones están abiertas ante "el mayor desafío al que hemos hecho frente jamás en la UE", afirmó Moscovici durante una mesa redonda en el Foro Económico de Davos (Suiza) sobre las perspectivas económicas de Europa, que se centró en su mayor parte en la situación que plantea el "brexit" al resto de socios comunitarios.

Los europeos "debemos defender nuestro sistema, y el crecimiento que permite que haya ahora más gente con trabajo de la que ha habido nunca", agregó.

Moscovici se refirió a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, que "con frecuencia dice que el tejado hay que repararlo cuando hace sol", lo que, en su opinión, se puede aplicar ahora al "brexit" cuando todavía no es demasiado tarde.

Hace dos semanas, añadió, se ha visto en el Parlamento británico que "se puede dar más tiempo, no hay nada parecido a la unanimidad".

A su juicio, "el Parlamento no quería el acuerdo propuesto por May, pero tampoco desean que se cierre la crisis sin acuerdo", por lo que urge "saber lo que quieren porque lo que no quieren ya lo sabemos".

Hay que abordar el problema "con claridad" y, si es preciso darles más tiempo, "pues adelante", declaró, punto en el que coincidió con el ministro alemán de Economía y Energía, Peter Altmaier.

Cualquiera cosa es mejor que una ruptura, resaltó Altmaier, quien subrayó que, "si el Reino Unido necesita más tiempo para clarificar su posición,", Alemania no se opondrá.

No obstante, Moscovici matizó que es preciso saber "con claridad para qué se va a dar más tiempo" y tienen que estar claras las opciones que hay sobre la mesa.

Según Moscovici, la pelota no está ahora en Bruselas, sino en Londres, y lo que toca en estos momentos es que el Gobierno británico "se aclare porque hay muchas contradicciones".

Sobre lo que no hay ninguna duda, añadió, es que "estamos mucho mejor con el Reino Unido que sin ellos, Europa no ha querido nunca el 'brexit' y la puerta de la Comisión y de todos los organismo europeos está abierta para ellos".

Somos una unidad cultural y social, defendemos los mismos valores a ambos lados del canal de la Mancha y "nunca quisimos que se fueran, pero, si así lo deciden, trabajaremos a partir de ahí", puntualizó.

Por su parte, la directora del Centro para la Investigación en Europa, Beatrice Weder di Mauro, habló de las que, en su opinión, son las únicas tres opciones que hay sobre la mesa: el acuerdo de la primera ministra británica, Theresa May, rechazado ampliamente en el Parlamento; el no acuerdo o la permanencia.

Si se celebrara un nuevo referéndum sobre el "brexit", indicó, lo que habría que saber es qué pregunta hay que plantear.

En este sentido, Moscovici insistió en que "la voluntad del pueblo británico se expresó en un referéndum y eso hay que respetarlo", de modo que, "si hubiera una nueva votación, tendría que ser a petición de los propios británicos", sobre lo que la CE "no tiene nada que decir".

No obstante, señaló que, "si la única posibilidad de resolver el problema es volver a preguntar, pues habrá que considerar esa posibilidad".

Para Altmaier, un "brexit" sin acuerdo "perjudicaría a todos", sería algo así como "el divorcio sin acuerdo, tras cuarenta años de matrimonio, de una pareja con hijos".