Las ventas de comercio textil en Madrid Central bajan un 20 % en diciembre

Madrid, 3 ene (EFE).- La ventas del comercio textil bajaron en diciembre entre un 15 % y un 20 % en los establecimientos ubicados en Madrid Central, según los datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complemento y Piel (Acotex), que indica que el sector cerrará el año con una caída del 2 %.

En declaraciones a Efe, el presidente de la asociación, Eduardo Zamácola, ha criticado que esta iniciativa de movilidad para el centro de la ciudad, que entró en vigor el pasado 30 de noviembre coincidiendo con el 'Black Friday', no haya contado con el consenso de todas las partes y además la ha calificado de "chapuza" ya que, en su opinión, se ha puesto en marcha "de un día para otro".

Además, ha indicado que a día de hoy todavía el coche sigue siendo el medio de transporte "más útil" a la hora de transportar compras de cierto peso y ha subrayado que el cambio de mentalidad a la hora de moverse por el centro de la capital "tardará" en llegar.

No obstante, Zamácola ha subrayado que Acotex no está en contra de aquellas medidas orientadas a paliar la contaminación y a mejorar la circulación por la ciudad, pero ha insistido en que Madrid Central no cuente con el consenso de los comerciantes, que según ha destacado el presidente de la patronal, consideran que la medida es "una barbaridad".