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La PlayList de Halloween: canciones sobre vampiros, asesinos, hombres lobo, zombis, brujas...

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"Thriller", el mítico videoclip de Michael Jackson que rompió muchas barreras
  1. Miguel Ángel Linares

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Halloween

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"ESTO ES HALLOWEEN" (B.S.O. "Pesadilla antes de Navidad, 1997)

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"THIS IS HALLOWEEN" (Marilyn Manson)

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Vampiros

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"EL LAGO DE LOS CISNES"

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"PEOPLE ARE STRANGE"

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"LOVE SONG FOR A VAMPIRE"

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Zombis

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"GROENLANDIA"

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"THRILLER"

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"MI NOVIO ES UN ZOMBI"

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Monstruos

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"TOCATA Y FUGA EN RE MENOR"

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"OVER THE FRANKENSTEIN PLACE"

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Hombres lobo

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"BAD MOON RISING"

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"LOBO-HOMBRE EN PARÍS"

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Demonios

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"ROSEMARY'S BABY"

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"SYMPATHY FOR THE DEVIL"

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"TUBULAR BELLS"

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"HIGHWAY TO HELL"

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Fantasmas

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"GHOSTBUSTERS"

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"THE MUSIC OF THE NIGHT"

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"UNCHAINED MELODY"

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"GRIN GRINNY GHOSTS"

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Brujas

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"WITCHCRAFT"

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"ABRACADABRA"

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"EMBRUJADA"

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Asesinos

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"PSYCHO"

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"HELTER SKELTER"

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"LAYLA"

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"JAWS"

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"BOHEMIAN RHAPSODY"

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"I DON'T LIKE MONDAYS"

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"LA MATARÉ"

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Muertos

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"NO ES SERIO ESTE CEMENTERIO"

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"RECUÉRDAME"

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"LACRIMOSA"

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