La PlayList de Halloween: canciones sobre vampiros, asesinos, hombres lobo, zombis, brujas...

Halloween

"ESTO ES HALLOWEEN" (B.S.O. "Pesadilla antes de Navidad, 1997)

"THIS IS HALLOWEEN" (Marilyn Manson)

Vampiros

"EL LAGO DE LOS CISNES"

"PEOPLE ARE STRANGE"

"LOVE SONG FOR A VAMPIRE"

Zombis

"GROENLANDIA"

"THRILLER"

"MI NOVIO ES UN ZOMBI"

Monstruos

"TOCATA Y FUGA EN RE MENOR"

"OVER THE FRANKENSTEIN PLACE"

Hombres lobo

"BAD MOON RISING"

"LOBO-HOMBRE EN PARÍS"

Demonios

"ROSEMARY'S BABY"

"SYMPATHY FOR THE DEVIL"

"TUBULAR BELLS"

"HIGHWAY TO HELL"

Fantasmas

"GHOSTBUSTERS"

"THE MUSIC OF THE NIGHT"

"UNCHAINED MELODY"

"GRIN GRINNY GHOSTS"

Brujas

"WITCHCRAFT"

"ABRACADABRA"

"EMBRUJADA"

Asesinos

"PSYCHO"

"HELTER SKELTER"

"LAYLA"

"JAWS"

"BOHEMIAN RHAPSODY"

"I DON'T LIKE MONDAYS"

"LA MATARÉ"

Muertos

"NO ES SERIO ESTE CEMENTERIO"

"RECUÉRDAME"

"LACRIMOSA"

