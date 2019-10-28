La PlayList de Halloween: canciones sobre vampiros, asesinos, hombres lobo, zombis, brujas...

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Halloween
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"ESTO ES HALLOWEEN" (B.S.O. "Pesadilla antes de Navidad, 1997)
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"THIS IS HALLOWEEN" (Marilyn Manson)
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Vampiros
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"EL LAGO DE LOS CISNES"
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"PEOPLE ARE STRANGE"
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"LOVE SONG FOR A VAMPIRE"
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Zombis
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"GROENLANDIA"
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"THRILLER"
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"MI NOVIO ES UN ZOMBI"
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Monstruos
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"TOCATA Y FUGA EN RE MENOR"
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"OVER THE FRANKENSTEIN PLACE"
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Hombres lobo
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"BAD MOON RISING"
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"LOBO-HOMBRE EN PARÍS"
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Demonios
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"ROSEMARY'S BABY"
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"SYMPATHY FOR THE DEVIL"
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"TUBULAR BELLS"
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"HIGHWAY TO HELL"
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Fantasmas
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"GHOSTBUSTERS"
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"THE MUSIC OF THE NIGHT"
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"UNCHAINED MELODY"
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"GRIN GRINNY GHOSTS"
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Brujas
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"WITCHCRAFT"
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"ABRACADABRA"
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"EMBRUJADA"
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Asesinos
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"PSYCHO"
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"HELTER SKELTER"
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"LAYLA"
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"JAWS"
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"BOHEMIAN RHAPSODY"
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"I DON'T LIKE MONDAYS"
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"LA MATARÉ"
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Muertos
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"NO ES SERIO ESTE CEMENTERIO"
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"RECUÉRDAME"
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"LACRIMOSA"
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