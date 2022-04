Más de la mitad de las compañías denuncia la excesiva burocratización de los Fondos Europeos

Celia Moro Aguado Madrid

Según la encuesta sobre la percepción de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia realizada por Grant Thornton como parte del informe Global Business Pulse, el 52% de los empresarios consultados considera que la normativa y la burocratización derivadas de la gestión de estas ayudas es un impedimento para las empresas a la hora de acceder a ellas.

Esta cifra es sensiblemente superior a la percepción del resto de empresarios europeos, de los cuales el 55% de los consultados no detecta dicha dificultad.

De hecho, un 34% aún no han comenzado ningún plan para optar a los fondos puesto que, de ellos, un 17% de directivos no están informados sobre el proceso para solicitarlos, y el otro 17% desconocen totalmente cómo activar la solicitud. Por otro lado, un 32% no cumple con los requisitos para acceder a ellos y solo un 33% están preparados para solicitarlas.

Este informe también refleja que el 37% de empresas consultadas achaca a la falta de financiación sus limitaciones para crecer en un futuro, pero sin embargo la gran mayoría de los Fondos de Recuperación no son ayudas directas sino que financian reformas e inversiones aliados a los cuatro ejes trasversales de transformación.