El 74% del sector industrial opina que los Fondos de Recuperación no llegarán a las PYMEs

Celia Moro Aguado Madrid

Según el V Barómetro Industrial del COGITI del periodo de 2021 y el informe Una perspectiva económica de la situación de la industria en España (2021), elaborado por CGE, el peso total de la industria española está cayendo paulatinamente y existe la preocupación de que no se empleen los fondos europeos Next Generation de forma eficiente para revertir esta situación.

En el 2020, el PIB de la industria había caído 4,01 puntos porcentuales respecto a al año 2000, pasando del 18,7% al 14,69%; por su parte, el VAB pasó de 20,6% en el 2000 a 16,09% en 2020. La industria manufacturera destaca por su importancia y ha descendido del 16,2% al 11,03% en el mismo período y su VAB bajó 5,72 puntos porcentuales.

El informe también refleja que en el año 2020 la producción española experimentó una caída de un 9,1% de media, mientras que el Índice General de Producción Industrial (IPI) de noviembre con respecto al mismo mes de 2020 solo ha aumentado un 5,6%.

Respecto al empleo en el sector industrial por CCAA, se redujo 0,4 puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2021, hasta alcanzar el 13,62%.

Ante estos datos, Ernesto Ignacio Gómez Tarragona, presidente del Colegio de Economistas de La Rioja, ha destacado la necesidad de una buena ejecución de los fondos Next Generation, además de potenciar la inversión en I+D y mejorar la infraestructura de transporte.

Los encuestados del Barómetro Industrial reconocen que se ha producido cierta recuperación en el 2021 respecto al año anterior, además de que el 39,36% considera que los Fondos Next Generation UE pueden afectar de manera positiva al crecimiento del sector. Sin embargo, el 74% de los participantes opinan que los Fondos Next Generation no llegarán de forma eficaz a las pymes industriales, mientras que tan solo un 9% piensa que sí lo harán, y el 17% restante no tiene una opinión definida.

A nivel general, el 36,68% realiza una valoración negativa de la ejecución y el desarrollo de dichos fondos, el 19,83% positiva, y la mayoría (43,48%) ha elegido una opción intermedia.

Además, alrededor de un 60% considera que su actividad se ha visto afectada por el precio de la energía y el desabastecimiento de materias primas.

Por su parte, el presidente del COGITIR, Jesús Velilla García, ha señalado la necesidad de que la industria riojana potencie los sectores más destacados, "más que iniciar sectores adicionales en los que nuestras empresas no son expertas. Tenemos una industria suficientemente diversificada para poder potenciar aquellos sectores en los que ya destacamos: agroindustrial, auxiliar automoción, etc."