Polestar 5: el nuevo GT eléctrico de 4 puertas ya es oficial, con hasta 670 km de autonomía y 650 kW de potencia

El nuevo buque insignia eléctrico de Polestar se basa en el prototipo Precept y llega con diseño escandinavo, plataforma propia, arquitectura de 800 V y hasta 1.015 Nm de par. Los hemos visto en el Salón de Múnich.

Polestar ha presentado oficialmente el nuevo Polestar 5, un GT eléctrico de 4 puertas desarrollado sobre el concepto Precept de 2020. El modelo combina diseño escandinavo, tecnología avanzada, materiales sostenibles y una arquitectura propia con el objetivo de convertirse en una referencia del segmento premium eléctrico.

El vehículo estará disponible en dos versiones Dual Motor, con hasta 670 km de autonomía WLTP, arquitectura eléctrica de 800 V y una potencia máxima combinada de 650 kW (884 CV) en su variante Performance.

Los pedidos online se abrirán el próximo 8 de septiembre, con precios desde 121.900 euros.

Del prototipo Precept a la producción con cambios mínimos

El Polestar 5 mide 5 metros de largo y presenta un perfil aerodinámico inspirado en la aviación, con superficies tensas, línea Kamm en la parte trasera y una silueta en forma de ala.

El frontal integra sensores, radar y cámara, además de faros con tecnología Pixel LED de serie. El modelo alcanza un coeficiente aerodinámico de 0,24 Cd gracias a elementos como las manillas retráctiles, el difusor integrado y las lunas sin marco.

Está disponible en seis colores, incluidos dos acabados mate: Storm (gris oscuro) y Magnesium (plateado claro).

El habitáculo ofrece una configuración 4+1 plazas, con una banqueta trasera reclinable y un asiento central ocasional. Los asientos delanteros han sido desarrollados junto a Recaro, y están disponibles en MicroTech o cuero nappa Bridge of Weir sin cromo.

Los materiales sostenibles son protagonistas: fibras de lino BComp, plásticos reciclados, Econyl en alfombrillas y PET en el techo. El maletero trasero ofrece 365 litros, más 62 litros en el compartimento delantero (frunk).

Incluye una pantalla central de 14,5 pulgadas con sistema Android Automotive con Google integrado, instrumentación digital de 9 pulgadas y head-up display de 9,5 pulgadas. El equipo de sonido puede ser Polestar (10 altavoces) o Bowers & Wilkins (21 altavoces, 1.680 W).

Plataforma PPA, con estructura de aluminio y arquitectura de 800 V

El Polestar 5 estrena la nueva Polestar Performance Architecture (PPA), una plataforma de aluminio de alta rigidez torsional que reduce peso y mejora la seguridad. Incorpora una batería NMC de 112 kWh (106 kWh útiles), con soporte para cargas ultrarrápidas de hasta 350 kW, lo que permite pasar del 10 al 80% en 22 minutos.

En el plano dinámico, el modelo cuenta con suspensión delantera de doble horquilla, frenos Brembo de cuatro pistones con discos aligerados y amortiguadores pasivos BWI (en la versión Dual Motor) o MagneRide adaptativos en la variante Performance.

El Polestar 5 Dual Motor entrega hasta 748 CV (550 kW) y 812 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y 670 km de autonomía (WLTP). La versión Polestar 5 Performance alcanza los 884 CV (650 kW) y 1.015 Nm, con un 0-100 km/h en 3,2 segundos y 565 km de autonomía.

Ambas versiones están limitadas electrónicamente a 250 km/h, y pueden desconectar el motor trasero para mejorar la eficiencia.

El Polestar 5 Dual Motor estará disponible desde 121.900 euros, mientras que el Polestar 5 Performance tendrá un precio de partida de 145.300 euros.

En cuanto a seguridad, incluye un paquete completo de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), con 11 cámaras, 12 sensores ultrasónicos y un radar de medio alcance, además de un sistema interior con radar para detectar la presencia y posición de los ocupantes. Integra también Pilot Assist (hasta 150 km/h), SmartZone y ocho airbags de serie.