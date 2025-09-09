Rebasar una línea continua no siempre es infracción: la DGT aclara en qué casos está permitido y no supone ninguna multa

Aunque el código de circulación está compuesto por cientos de normas distintas, la mayoría de ellas son evidentes, visuales y fáciles de entender, por lo que todos los conductores las conocen. Sin embargo, hay ciertas reglas que no siempre son tan claras. Y es que algunos aspectos del reglamento esconden excepciones que los usuarios no conocen y que, por lo tanto, generan confusión en las carreteras españolas.

El mejor ejemplo está en las líneas blancas del asfalto, que por norma general ningún vehículo puede rebasar, tal y como explica el artículo del Reglamento General de Circulación: "una marca longitudinal continua significa que ningún conductor con su vehículo o animal debe atravesarla ni circular con su vehículo sobre ella, o circular por la izquierda de la misma cuando la marca separe los dos sentidos de circulación". Sin embargo, la propia normativa contempla algunas excepciones.

Casos en los que se permite

La primera de las situaciones en la que los conductores tienen permitido rebasar una línea continua es cuando van a adelantar a uno o varios ciclistas. Siempre que el adelantamiento se pueda completar de forma segura y manteniendo la distancia mínima exigida de 1,5 metros con el ciclista, es legal ocupar total o parcialmente el carril contrario aunque para ello sea necesario cruzar una marca longitudinal continua.

Esta misma regla se aplica también a ciclomotores, que son los vehículos con matrícula amarilla que no pueden superar los 45 km/h de velocidad máxima. Del mismo modo y en vías interurbanas está permitido pisar líneas continuas para sobrepasar peatones, animales y vehículos de tracción animal, de nuevo con una distancia lateral mínima de 1,5 metros y siempre sin tocar el claxon.

Otra de las excepciones que contempla la DGT para cruzar una marca longitudinal continua es para adelantar a un vehículo inmovilizado en carretera. Es decir, para esquivar a otro coche que por culpa de un accidente o una avería está detenido en el arcén de la vía. De nuevo, es necesario cerciorarse de que la maniobra se puede completar sin peligro y de que no vienen otros vehículos en sentido contrario. En este mismo sentido, se puede cruzar la línea para superar cualquier obstáculo que haya en la carretera, añadiendo el claxon si la maniobra se realiza en una zona con poca visibilidad.

A tener en cuenta

Una de las circunstancias que más dudas genera entre los conductores es si se puede rebasar una línea continua para adelantar a un tractor. Pues bien, el RACE recuerda que aunque circulan a velocidad reducida son considerados vehículos pesados como un coche o una motocicleta. Por lo tanto, está prohibido adelantar a un tractor en línea continua.

En cuanto a la doble línea continua, que también es motivo de incertidumbre en la carretera, el reglamento remarca que "una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas y paralelas tiene el mismo significado que la formada por una sola línea continua".

Posibles multas

Aunque en algunos casos parece insignificante rebasar una línea continua, es importante recordar que estas marcas viales se colocan para reforzar la seguridad. Más allá de suponer un peligro para la circulación, cruzar ilegalmente una línea continua del asfalto para adelantar a un vehículo es una infracción que puede alcanzar los 400 euros de multa y cuatro puntos de carnet. Si se rebasa la marca para realizar un giro, la sanción puede alcanzar los 200 euros y tres puntos.