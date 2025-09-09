Alertan de un nuevo timo en gasolineras: los estafadores te piden cinco euros y terminan vaciando tu tarjeta

Para muchos conductores repostar es un gesto tan rutinario como ir al supermercado o hacer deporte. Normalmente no tiene mucho misterio: conducir hasta la estación de servicio, elegir el combustible, llenar el depósito y pagar. El problema es que aunque en la gran mayoría de ocasiones las gasolineras son un lugar seguro, hay veces en las que no están exentas de riesgos porque los delincuentes ponen su punto de mira en ellas.

En este sentido, se ha popularizado en las últimas semanas una nueva estafa conocida como el timo de los cinco euros. Por el momento, la mayoría de casos se han registrado en Francia, pero desde Antena 3 se han hecho eco de ello y han advertido a los conductores españoles para que estén alertas y no caigan en esta trampa que puede costarles una importante suma de dinero.

Así funciona

Esta estafa es especialmente común en las gasolineras de autoservicio que abren 24 horas y están desatendidas. Todo empieza cuando la víctima está repostando y se le acerca el estafador, que educadamente le explica que no tiene su tarjeta a mano y que necesita echar un poco de combustible en su coche para seguir su camino. A continuación le ofrece un billete de cinco euros pero le pide que le deje su tarjeta de crédito para echar esos cinco euros de gasolina. En otras palabras, finge tener dinero pero no tarjeta, que es necesaria para pagar en este tipo de gasolineras.

Muchas personas, pensando que están ayudando a alguien, podrían aceptar sin saber que se están metiendo en un problema. Y es que el delincuente puede obligarle a pagar mucho más de cinco euros, llegando incluso a recurrir a la fuerza. En definitiva, por hacer un favor, los conductores podrían acabar llenando el depósito de otra persona en contra de su voluntad. Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de surtidores, se permiten echar hasta 150 euros de gasolina.

Cómo evitarlo

En este tipo de situaciones, los expertos recomiendan rechazar la ayuda si existe una mínima sospecha. Aún así, si se trata de un delincuente violento y no hay otras personas en la zona, siempre cabe la posibilidad de que no quede otra opción que "aceptar" el favor. En esos casos, lo mejor es no resistirse e intentar memorizar la matrícula para poder denunciar el robo ante la policía.