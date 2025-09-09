La Junta confía en que la concesión de 50 millones en ayudas a InoBat sea el "punto definitivo" para su implantación

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha celebrado la concesión de la ayuda del perte Vec III del vehículo eléctrico a la empresa Inobat con 53 millones y ha confiado en que esta financiación "sea el punto definitivo para que el proyecto pueda salir adelante".

El anuncio lo realizó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que confirmó una dotación de 53 millones para el desarrollo de la nueva gigafactoría de baterías en Valladolid, una instalación que contará con una inversión total de 700 millones y que prevé generar 260 empleos directos y 500 indirectos.

En este contexto, Fernández Carriedo ha recordado que Castilla y León fue elegida como sede "ideal" por la formación de sus trabajadores, su capacidad de crecimiento y el apoyo de las administraciones. "Nuestro deseo es que ahora, con estos fondos europeos, se cuadren las cuentas y la financiación, porque es una iniciativa excelente desde el punto de vista de la innovación, el talento y el empleo que se puede crear en nuestra tierra", ha asegurado.

El consejero ha destacado además que el 17 de octubre de 2022 el presidente de la Junta firmó un convenio de colaboración con la empresa, comprometiéndose a facilitar la financiación junto a otras administraciones y capital privado. "No obtuvieron ayudas en la primera ni en la segunda convocatoria, pero sí en esta tercera. Eso nos permite mirar con más optimismo el futuro de la gigafactoría", ha insistido.

En cuanto a la ayuda autonómica a la que podría acogerse la empresa, Fernández Carriedo ha recordado que la Junta "se ha reunido muchas veces con la compañía" y ha garantizado que "siempre estará ahí colaborando". "El protagonista es la empresa, que tiene que anunciar sus decisiones, pero los demás estamos para ayudar y apoyar en la medida que podamos", ha reiterado.

El consejero ha remarcado que los responsables de Inobat han agradecido públicamente la colaboración del Ejecutivo autonómico y ha insistido en que la llegada de esta ayuda europea es "una excelente noticia". "Este es el paso que estábamos esperando para que Valladolid pueda contar con una instalación de referencia en un sector clave como el de la movilidad eléctrica", ha concluido.