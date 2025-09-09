Repsol despliega el sistema de intercambio de baterías de Ample en tres gasolineras madrileñas

Repsol ha puesto en marcha en Madrid un innovador sistema de intercambio automatizado de baterías para vehículos eléctricos que permite sustituir una batería descargada por otra completamente cargada en apenas cinco minutos. La tecnología, desarrollada por la compañía estadounidense Ample, optimiza el uso de flotas eléctricas al reducir de forma drástica los tiempos de recarga. Su diseño modular permite instalar una estación en solo tres días, lo que facilita un despliegue ágil en entornos urbanos de alta demanda.

El proyecto se desarrolla en alianza con Stellantis, Free2move y Ample, participada por Repsol a través de su fondo Corporate Venturing. Cada socio aporta un rol clave: Repsol ofrece su red de estaciones de servicio como soporte para estas infraestructuras; Ample desarrolla la tecnología y el servicio de battery swapping; Stellantis adapta modelos como el FIAT 500e para integrarlos en el sistema; y Free2move gestiona la flota de vehículos compartidos que funcionarán con este esquema.

"En Repsol apostamos por colaborar con empresas innovadoras como Ample para ofrecer soluciones energéticas que respondan a las nuevas necesidades de movilidad. Este nuevo servicio refuerza el posicionamiento de nuestras estaciones de servicio como puntos estratégicos para los ciudadanos en su día a día", ha afirmado Oliver Fernández, director de movilidad eléctrica de Repsol.

El despliegue inicial contempla tres estaciones de intercambio en la Comunidad de Madrid. La primera, en el barrio de Montecarmelo, ya está en funcionamiento. La segunda, situada en la Avenida de Andalucía, entrará en operación en las próximas semanas, mientras que la tercera, en la zona de Barajas, se encuentra en fase preliminar. A ellas se suma otra estación de Ample en la calle Manuel Luna, que complementa la red y amplía las opciones de los usuarios en la capital.

Con este proyecto, Repsol refuerza su estrategia de movilidad sostenible en España. La compañía multienergética ya gestiona una de las mayores redes de recarga eléctrica del país, con más de 2.600 puntos públicos, de los que más de 1.000 están ubicados en estaciones de servicio. Todos ellos ofrecen atención presencial en gran parte del horario, asistencia telefónica 24 horas y servicios adicionales que mejoran la experiencia de los usuarios. Además, la compañía complementa esta apuesta con su liderazgo en el suministro de combustibles renovables en la Península Ibérica, consolidando un modelo energético diversificado y orientado a la descarbonización.

Por su parte, el CEO de Ample, Khaled Hassounah, ha señalado que "nuestro objetivo siempre ha sido que el intercambio de baterías de vehículos eléctricos (VE) sea tan rápido, asequible y conveniente como un repostaje tradicional. Tener una de nuestras instalaciones justo al lado de una estación de servicio es un paso importante hacia esa visión. Al asociarnos con Repsol, Stellantis y Free2move, estamos demostrando cómo el intercambio de baterías puede crecer en las principales ciudades europeas, permitiendo que las flotas y los consumidores adopten la movilidad eléctrica sin concesiones".

Cabe señalar que Ample abrió el pasado mes de junio su primera estación modular de intercambio de baterías en la capital, después de haber recibido una ayuda de 9,76 millones de euros por parte del Gobierno de España a través del premio Moves Singulares para financiar tecnologías de movilidad eléctricas.

Junto con Repsol y Ample, Stellantis y Free2Move han participado en el proyecto. "Stellantis y su marca Fiat se enorgullece de la colaboración en este proyecto tomando la delantera en la introducción de la tecnología modular de intercambio de baterías en el mercado de car-sharing en colaboración con compañías como Repsol y Free2move. Esta colaboración representa un importante paso adelante para ofrecer una solución técnica que simplifique aún más el uso de los vehículos eléctricos (VE), al tiempo que refleja el compromiso de la marca italiana con el fomento de la movilidad urbana y sostenible con nuestro icónico Fiat 500 para encabezar la iniciativa en la que se reduce el miedo a agotar la batería a mitad de viaje y reduce drásticamente el tiempo de recarga, brindando una experiencia fluida y cómoda para los conductores", ha señalado Paulo Carelli, director de la marca Fiat para España y Portugal.

"Estamos extremadamente orgullosos de formar parte de esta iniciativa pionera impulsada por Repsol en Madrid", ha indicado Miguel Barquilla, country manager de Free2move Iberia. "Incorporar estaciones de intercambio de baterías representa un avance decisivo para la movilidad sostenible: permite reponer la energía en apenas unos minutos y garantiza una disponibilidad continua de vehículos eléctricos para nuestros usuarios, optimizando la eficiencia y reduciendo las barreras de la recarga tradicional", ha añadido.