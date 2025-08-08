Dacia lanza ofertas especiales de renting para empresas en todos sus modelos hasta el 31 de agosto

Dacia cuenta con una campaña exclusiva para empresas que estará vigente hasta el próximo 31 de agosto, con atractivas condiciones de renting para toda su gama de vehículos, incluyendo eléctricos, híbridos y de combustión. Entre las opciones destacan el Dacia Spring 100% eléctrico, el Duster híbrido y el nuevo Bigster, todos con paquetes "todo incluido".

La iniciativa busca facilitar la renovación de flotas con vehículos eficientes y versátiles, ofreciendo cuotas competitivas y servicios incluidos.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el Dacia Spring 100% eléctrico, disponible desde 246 €/mes con una entrada de 2.396,69 € (+IVA). Este modelo urbano con estilo SUV permite circular libremente por zonas de bajas emisiones gracias a su etiqueta CERO y ahora incorpora el motor Electric 65 de 65 CV. La oferta se comercializa bajo la modalidad de Dacia Renting todo incluido.

Dacia Spring, desde 246 euros al mes.

Para quienes necesitan un SUV más amplio, Dacia ofrece el Bigster Essential TCe 103kW 48V (140CV) 4x2, desde 371 €/mes, disponible también en versión híbrida y 4x4. Destaca por su diseño, interior espacioso y eficiencia en consumo, lo que optimiza el coste de uso para empresas.

El Dacia Duster híbrido, equipado con sistemas avanzados de asistencia y multimedia, se ofrece desde 315 €/mes. Su motor ECO-G (GLP) contribuye a reducir el consumo y los costes de mantenimiento, además de contar con la etiqueta ECO para circular sin restricciones en zonas de bajas emisiones.

Para vehículos urbanos y compactos, Dacia propone el Sandero Essential TCe 90, desde 245 €/mes, con un diseño renovado y buena habitabilidad.

También, el Jogger Essential ECO-G de 5 plazas, disponible desde 293 €/mes, que ofrece gran capacidad y flexibilidad para familias o transporte de personal, con motor bicombustible y etiqueta ECO.

Dacia Jogger, desde 293 euros al mes.

Todas las ofertas incluyen servicios de mantenimiento, seguro y asistencia, con el objetivo de simplificar la gestión de flotas corporativas.