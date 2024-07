Este es el motivo por el que desde la ITV están rechazando todos los coches que les llegan así

La ITV es un proceso que para muchos puede ser tedioso, sin embargo, este tiene como objetivo hacer las carreteras de nuestro país, no solo para quien lleva su vehículo a pasar la inspección, sino también, para aquellos que comparten carretera con ellos, te contamos la razón por la que ahora muchos no logran pasar esta validación.

Es cierto que el proceso de pasar le ITV se puede hacer pesado, y que en caso de que nos toque solventar algún punto desfavorable, conlleve una inversión económica que no siempre es barata. Pese a ello, esta inspección que lleva implementada en España desde 1985, hace más seguras nuestras carreteras, evitando posibles accidentes a raíz de vehículos que circulen en situaciones de riesgo tales como desplazarse con los neumáticos o los frenos en mal estado.

Esta revisión obligatoria una vez se cumplen cuatro años desde que matriculamos el coche, no resulta tan "necesaria" para algunos, pues según datos otorgados por la Dirección General de Tráfico, hasta un 34% de los conductores en nuestras carreteras, circulan a día de hoy sin haber pasado la ITV.

Inspector de la ITV durante la evaluación a un vehículo.

Esta es precisamente la cuestión sobre la que hablamos en el título de este artículo, y la razón que hace que muchos no pasen esta inspección, pues, casi el 30% de quienes acuden a pasar la ITV con más de un año caducada, presentan defectos difíciles de salvar por no decir imposibles. Frente a esto, uno de cada cuatro personas la tienen caducada de hace menos de un año, y aquellos que la tienen vencida de hace un mes (ya sea por olvidarse del plazo o por no poder acudir hasta entonces), representan un 17% del total.

En estos casos, el estado del vehículo no es apto para su circulación por vía pública, por lo que es entonces cuando se le informa al usuario que no es apto para seguir conduciendo su vehículo hasta que subsane los desperfectos encontrados.

Pero eso no es todo, recordemos como os contábamos hace poco cuando hablábamos sobre las posibles multas según el estado de nuestro vehículo conforme a la ITV, que si circulamos con la ITV caducada, la sanción correspondiente sería de hasta 200 euros.

