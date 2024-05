El Tesla que aterriza en España y no verás circular por las carreteras del país

Lo primero que se nos viene a la cabeza al ver el Tesla Cybertruck es si podría circular por las pequeñas calles de las ciudades europeas. Y es que estamos acostumbrados a ver coches como los Smart o los Fiat 500 en las principales capitales de la región. Sin embargo, más allá de la costumbre de los citycars existe una explicación de por qué la última creación de Elon Musk no podrá venderse en Europa.

Tras la visita de elEconomista.es a la presentación del todoterreno de Tesla en el CaixaForum de Madrid, a simple vista pudimos apreciar un vehículo con dimensiones exorbitantes que hizo plantear de buenas a primeras la pregunta sobre si en un futuro pudiera circular o aparcar normalmente por las calles de España o de otros rincones europeos.

Hablamos de un coche de más de tres toneladas que está construido con un armazón exterior de acero inoxidable laminado hecho para ofrecer la máxima durabilidad y protección a los pasajeros. Todo esto en unas enormes dimensiones de casi 6 metros de longitud y una anchura de 2,4 metros.

Son estos mismos datos, más los fallos de fábrica, los que explicarían la razón de por qué este coche no podría circular en España ni en la Unión Europea. Y es que, además, de sus dimensiones, el problema también recae en su "angulosa carrocería", según explicó a Top Gear el vicepresidente de ingeniería de vehículos de Tesla a Top Gear Holanda, Lars Maravy. "La normativa europea exige un radio externo de 3,2 milímetros en las partes salientes. Desafortunadamente, es imposible hacer un radio de 3,2 milímetros en una lámina de acero inoxidable de 1,4 milímetros", detalló.

A esta aclaración oficial, se suma la preocupación por temas que tienen que ver con la seguridad por su propio diseño y estructura rígida. Y es que el rígido exoesqueleto de acero inoxidable de la camioneta eléctrica pueda dañar a peatones y ciclistas y dañar a otros vehículos en las carreteras, según señalan los expertos y recoge Reuters.

En esta línea, la agencia habló con seis profesores y funcionarios de seguridad que vieron videos de pruebas del choque realizadas por Tesla. "El gran problema es que, si realmente hacen que el revestimiento del vehículo sea muy rígido usando acero inoxidable grueso, entonces cuando la gente se golpee la cabeza con él, les causará más daño", dijo Adrián Lund, ex presidente del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), cuyas pruebas de choque de vehículos son un estándar de la industria.

Al respecto, el propio Elon Musk señaló por su propia red social X (antigua Twitter) que estaba "muy seguro" de su nueva creación y de que el Cybertruck "será más seguro que otros camiones para ocupantes y peatones".

Yes, we are highly confident that Cybertruck will be much safer per mile than other trucks, both for occupants and pedestrians https://t.co/RydoYYn4FU