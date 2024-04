El contundente consejo de un mecánico sobre qué coche comprar para no tener que llevarlo al taller en más de 10 años

Los factores que inciden a la hora de escoger un nuevo vehículo son muchos. El tipo de combustible, las dimensiones, la capacidad, el consumo y la autonomía, el distintivo ambiental, el precio y las ayudas a las que pueda optar... numerosos factores que, además, varían en función del usuario y del uso que este le vaya a dar.

En este sentido, resulta interesante el punto de vista que ha aportado Francisco, mecánico del taller FR Motor Sevilla. Este experto, además de reparar vehículos, suele colgar en su canal de Youtube vídeos con arreglos, reflexiones personales y opiniones. Eso sí, siempre relacionado con el mundo del motor.

En uno de sus últimos vídeos ('Vehículos híbridos sí o no'), el mecánico analiza la fiabilidad de los vehículos que acuden a su taller, centrándose concretamente en el caso de los coches híbridos (sector en el que el fabricante Toyota es referente). Para ello, aprovechó el cambio de batería de un Toyota Auris, cuyo coste fue de 1.850 euros y que a cualquiera le podría parecer un gran desembolso económico. Sin embargo, la opinión del creador de contenido fue en dirección contraria.

"Es un coche al que no le vamos a poner un embrague, al que no le vamos a poner un alternador o una correa de distribución. Hay una 'pila' de componentes mecánicos en la parte térmica que no se van a romper porque no los tenemos. Tampoco tenemos un motor de arranque o un turbo", comienza explicando. "Mejor que esto y que dé menos problemas que esto no existe", certifica el mecánico.

Del mismo modo, Francisco también dio una respuesta para aquellos que frecuentemente le preguntan su opinión sobre 'qué SUV comprar'. "Si quieres un coche que no te vaya a marear y tienes la desgracia de que te gusten los SUV, te recomiendo un (Toyota) RAV4. Cómprate un RAV4 y disfruta durante 15 o 16 años hasta que tengas que cambiar la batería y que te hayas ahorrado una pila de dinero en averías".

"Mantener un vehículo de estos (híbridos) es muy, muy, muy barato", concluye.