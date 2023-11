Estas son las 13 acciones "tontas" por las que nos podrían multar con hasta 1.000 euros

Existen multas de tráfico conocidas por todos: superar el limite de velocidad o la tasa de alcoholemia, hablar por el móvil durante la conducción… Pero hay otras que no están reguladas de manera explícita en la normativa de tráfico y que deberíamos considerar…, como besar al copiloto.

Hay ciertas conductas que pueden suponer una multa, aunque no estén reguladas como infracciones por la normativa de tráfico de la DGT. Son, por regla general, comportamientos que pueden poner en peligro la conducción, como discutir con el copiloto o llevar las bolsas de la compra sueltas en los asientos traseros. Son esas acciones "tontas" que no tenemos tan asumido que puedan conllevar multa de tráfico. La mayoría son infracciones leves que suponen multa de hasta 100 euros, aunque, dependiendo de la gravedad, en algunas la cuantía podría incrementarse significativamente. Hablamos con Jorge Ortega, experto en seguridad vial de Fundación Mapfre, y nos enumera unas cuantas.

1-Colocar los pies en el salpicadero. Multa de 100 euros

Al llevar los pies elevados podemos deslizarnos por debajo del cinturón de seguridad ("efecto submarino"). En caso de impacto, el airbag podría producir lesiones en pies y extremidades inferiores o incluso lesión medular.

2-Llevar los faros mal reglados. Multa de 200 euros

También es multa de 200 euros llevar una lámpara fundida. Hace unos años, contábamos en el coche con un juego de lámparas. Ahora, ya no son obligatorios porque con la tecnología led o xenon es todo más complejo. Si las autoridades de tráfico te parasen por este motivo, solo podrás librarte de la multa si llamas a tu seguro o a la grúa y te solucionan el problema.

3-Cruzar el semáforo en ámbar. Multa de 200 euros

Pensamos que tenemos que acelerar para que no se ponga en rojo, pero es todo lo contrario. Si te para el agente, tienes multa de 200 euros y retirada de 3 puntos del carné.

4-Cruzar el paso de cebra a bordo de la bici o el patinete. Multa de 200 euros

Solo podremos cruzar el paso de cebra como peatones, es decir, a pie. Si estamos con la bici o el patinete no nos quedará más remedio que bajarnos para cruzar.

5-Llevar la matrícula sucia. Multa de 200 euros

Bien porque esté deteriorada o porque esté sucia, los números de la matrícula del coche tienen que ser legibles. En la ITV, si no está en buenas condiciones, es motivo de rechazo.

6-Conducir sin camiseta. Multa de 100 euros

Algo tan común en los lugares de veraneo, sobre todo de playa, conducir sin camiseta está prohibido. El cinturón pierde efectividad y puede producir lesiones en el cuerpo en caso de una frenada brusca o accidente.

7-Lavar el coche en la vía pública. Multa entre 30 y 300.000 euros

No hay una cuantía fija, ya que dependerá de dónde estemos lavando el vehículo (se penalizad más si se hace por ejemplo en las inmediaciones de un parque natural) o de si estás vertiendo a la vía sustancias tóxicas.

8-Conducir con chanclas o con tacones. Multa de 100 euros

Cualquier calzado que impida el correcto manejo de los pedales del coche. Las chanclas, por ejemplo, al no ir sujeto al pie, puede imposibilitar al conductor el correcto manejo de los pedales ¿Por qué no llevar unas cómodas zapatillas de "quita y pon" en la guantera para utilizar durante el trayecto? Es probable que nunca nos pillen conduciendo con tacones o chanclas, pero es mejor evitarlo por seguridad.

9-Maquillarse en el coche. Multa de 100 euros

Cualquier acción que implique no mantener la atención permanente a la conducción o, incluso, no mantener el campo necesario de visión, supondrá estar cometiendo una infracción. Comer, beber… maquillarse. Nos pueden sancionar incluso parados en un semáforo. Cuando se conduce hay que estar con los cinco sentidos.

10-Discutir al volante. Multa de 100 euros

Las discusiones acaloradas provocan que dejemos de prestar la atención necesaria a la conducción. En pocas palabras: distracciones. También besar al copiloto… La normativa vigente de la DGT estima que se trata de una infracción que puede oscilar entre los 100 euros y los 600 euros.

11-Llevar las bolsas de la compra en los asientos. Multa de 80 euros

Los objetos sueltos por el coche pueden llegar a ser un verdadero peligro en caso de frenazo brusco o de colisión. Incluso un mechero se podría convertir en un objeto peligroso. Las bolsas de la compra, siempre en el maletero.

12-No llevar la documentación encima. Multa de 10 euros

A estas alturas, con la informática ocupando el cien por cien de nuestras vidas, los agentes de tráfico sabrán si estás documentado, si tienes la documentación caducada o no (multa de 200 euros). Te impondrán esta simbólica multa si no la llevas físicamente (recuerda que en la aplicación gratuita miDGT puedes puedas llevar tu permiso de conducción y la documentación de tus vehículos en formato digital en tu móvil, con lo que no será necesario que la lleves encima).

13-Anunciar la venta del coche en la calle. La multa depende de los ayuntamientos

Si has pensado vender tu coche, ni se te ocurra poner el cartel de "se vende", anunciándolo en la calle. Colocar este tipo de carteles es ilegal y podría conllevar una multa de hasta 1.000 euros por uso indebido e injustificado de la vía pública y así consta en las ordenanzas municipales.