La red comercial del Grupo Volkswagen adopta el modelo de agencia no genuino para eléctricos y flotas

Volkswagen Group España Distribución es el último de los fabricantes que se pasa a un modelo de agencia con el objetivo de reducir los costes de distribución de la compañía ante las bajas rentabilidades de las redes comerciales.

Pese a que ya se conocía su intención, el grupo alemán ha confirmado que ha firmado con el 100% de su red comercial el nuevo contrato de distribución que establece el modelo de agencia no genuino. Este tipo de contratos de agencia relega al concesionario a una posición de distribuidor ya que se fomenta la compra online y la red lo realiza la entrega. Ahora bien, se pueden dividir entre genuino y no genuino.

En el primer caso, los concesionarios no asumen riesgos en las operaciones al desarrollar su actividad por cuenta del fabricante. En el caso del contrato de agencia no genuino que ha asumido el Grupo Volkswagen, el agente es el que corre el riesgo, mantiene stock de los productos y principalmente, el beneficio no llega de una comisión, que puede ser fija o variable, si no del margen comercial que se saca de la diferencia entre el precio de compra a la marca y el de venta al público.

Cabe destacar que la aplicación de este modelo solo se aplicará, por el momento, a la comercialización de los vehículos eléctricos y flotas del Grupo Volkswagen. Además, se hará de manera progresiva. Skoda será la primera marca que distribuya, a partir del 1 de julio, sus vehículos eléctricos con este modelo y en los siguientes meses se unirán Volkswagen, Audi y Volkswagen Vehículos Comerciales.

La compañía ha defendido que, junto con sus socios, apuestan por este modelo para "dar respuesta a las exigencias de los clientes" y que habrá una integración "consistente" de los canales online y físico, ante los retos que presenta el sector de la distribución en ámbitos como la digitalización o la movilidad eléctrica.

La patronal alerta del peligro de estos modelos

El presidente de la patronal de los concesionarios oficiales (Faconauto), Gerardo Pérez, ha señalado en reiteradas ocasiones que desde Faconauto no están de acuerdo con estos contratos, "pero sí reclamamos esa limitación de las ventas directas para que, sea cual sea nuestro papel, las ventas de vehículos en el retail las sigan haciendo los concesionarios".

A este reclamo se une la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam) que pide que se acote a un 20% las ventas directas de las automovilísticas por considerar que la actual asimetría de poder entre fabricantes y distribuidores choca con la normativa de competencia.

En este sentido, el pasado mes de mayo el Congreso rechazó una enmienda a la Ley de Agencia presentada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdCAT), que, según Faconauto, hubiera dado a los concesionarios una indemnización "justa" si la marca cancela su contrato de manera unilateral.

Y es que el Grupo Stellantis ha cancelado los contratos de 129 concesionarios que tiene en España, cuatro de cada diez. Una medida que, tal y como ha reconocido el presidente de la patronal, "afecta a entre 10.000 y 12.000 empleados". Al consorcio italoamericano y alemán se une Mercedes-Benz o Jaguar, que reducirá su red de concesionarios y pasará a tener 5 frente a los 48 que tiene en la actualidad.