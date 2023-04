15 claves sobre las Zonas de Bajas Emisiones. Cómo te afectan, cómo están planteadas y cómo deberían ser

Las llamadas Zonas de Bajas Emisiones está siendo un verdadero quebradero de cabeza para muchos usuarios. ¿Qué son realmente? ¿Cómo nos afectan? ¿Puedo entrar con mi coche? ¿Son efectivas? Te aclaramos algunas dudas.

Desde el pasado 1 de enero, las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son realidad en algunas urbes. Pero no todas las tienen ya operativas. Son un total de 149 municipios de España (aquellos que cuentan con más de 50.000 habitantes) la que deben contar en firme, al menos, con una de estas áreas restringidas. Tienen hasta final de año para trabajar en ellas.

¿Qué son las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)?

Son áreas delimitadas dentro de las ciudades donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire.

Pocos municipios han formalizado su ZBE

Cada municipio ha estado haciendo hasta ahora los "deberes" para una movilidad responsable y con la búsqueda de una calidad del aire de un modo más o menos explícito. Y deberán ahora adoptar más o menos medidas, en función de los objetivos cumplidos y los datos disponibles. "Estamos a final de la legislatura local, y probablemente, quien trabajó en ello desde un primer momento ahora simplemente recoge éxitos", nos dicen desde PONS Mobility. Y quien no lo hizo, poco puede hacer. Hasta después del verano será difícil retomar proyectos e intenciones.

Lo que está claro es que hasta la fecha pocos son los municipios que ya han formalizado la Zona de Bajas Emisiones. Solo Madrid, Barcelona y Sevilla (en una primera fase) ya disponen de ZBE. Los demás siguen trabajando. Pero no es fácil, porque no consiste solo en prohibir la circulación de determinados coches a un área de la ciudad; sino en garantizar la movilidad de los ciudadanos.

Las ZBE no convencen a los ciudadanos

Las Zonas de Bajas Emisiones no terminan de convencer a los conductores españoles. De hecho, según una encuesta realizada por el Observatorio RACE de Conductores, el 61% se opone y el 31% evitará desplazarse a esas zonas en la medida de lo posible. Y es que los automovilistas son contrarios a estas restricciones porque consideran que penalizan el uso del vehículo privado sin tener en cuenta otros factores.

Al igual que ya se hace en Madrid o Barcelona, la forma que se ha elegido en España para controlar qué vehículos puede acceder y cuáles no a estas áreas protegidas es a través de las etiquetas ambientales de la DGT. Los vehículos 0 (con etiqueta color azul identifica a eléctricos e híbridos enchufables) y ECO (vehículos de gas e híbridos) son los únicos que se libran completamente de las prohibiciones y transitar por donde quieran. El resto, tienen sus limitaciones.

¿Quién tiene que implantar una ZBE?

Como hemos comentado antes, las ZBE van a afectar a 149 municipios de España (municipios de más de 50.000 habitantes) en los que residen 25 millones de españoles, es decir, el 53% de los habitantes de nuestro país (según datos del INE), pero, hasta el momento, solo 20 de los 149 ayuntamientos (13%) que tendrán que implantar zonas de bajas emisiones en sus territorios en 2023 han iniciado la presentación de sus medidas. La Ley deja a criterio de cada consistorio los vehículos que quedan vetados, pero establece directrices comunes que apuntan a restringir a aquellos que no dispongan de distintivo ambiental.

¿Por qué se tiene en cuenta el etiquetado de la DGT?

En la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se establece la necesidad de tomar las medidas clasificando los vehículos de acuerdo con lo recogido en el Reglamento General de Circulación, es decir, las conocidas "etiquetas de la DGT".

Recordemos que en el año 2018 la Dirección General de Tráfico publicó una Orden en la que se estableció la clasificación de los vehículos en función de su potencial contaminante. Con ella se otorgaron distintivos ambientales diferentes dependiendo del tipo de vehículo, estableciéndose cuatro "etiquetas" que relacionan a los automóviles con sus emisiones contaminantes.

¿Cuáles son los cuatro tipos de "etiquetas"?

Etiqueta 0 emisiones, de color azul. Identifica a los vehículos más eficientes. Lucen esta etiqueta modelos eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, eléctricos híbridos enchufables con una autonomía de al menos 40 km o vehículos de pila de combustible.

Etiqueta Eco, de color azul. La llevan en su mayoría de vehículos híbridos, gas o ambos, es decir, eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables, vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).

Etiqueta C, de color verde. Son para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

Etiqueta B, de color amarillo. Tienen derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde de 2006.

¿Qué porcentaje de coches en España llevan cada una de las etiquetas?

Según los últimos datos disponibles, a finales de 2021 así quedaban distribuidos los distintivos medioambientales:

Etiqueta 0:0,6%

Etiqueta ECO: 2,7%

Etiqueta C: 32,1%

Etiqueta B: 31,7%

Sin etiqueta: 32,9%

Con estos porcentajes se deduce que la suma de las dos categorías más contaminantes, "sin etiqueta" y "B", supone el 64,6% del parque móvil en España. Los vehículos sin etiquetado DGT o con etiqueta B representan más del 90% de las emisiones de NOx (concretamente el 91.4%) y más del 90% de las emisiones de PM (concretamente el 92.7%)13.

Entonces, ¿no se deberían centrar las ZBE en solo los vehículos más contaminantes y no en todos?

Según la patronal de los fabricantes de automóviles, Anfac, desde el punto de vista de política de calidad del aire, debería ponerse el foco en el parque más envejecido (no etiquetado o con etiqueta B -que representa 6 de cada 10 turismos en circulación) y no en los vehículos nuevos que cuentan con las etiquetas C, ECO y CERO.

¿Cuáles serían por tanto los vehículos que no deberían acceder a las ZBE?

Las posibles restricciones de acceso, circulación o estacionamiento en la Zonas de Bajas Emisiones deberían centrarse en estos vehículos más contaminantes (sin etiqueta o con etiqueta B). Según apunta Anfac, "no podemos construir un modelo de Zonas de Bajas Emisiones basado en una jerarquía anti-vehículos, algo que no es realista para las necesidades de los ciudadanos ni tampoco para el modelo social, económico e industrial de un país como España, segundo fabricante europeo de vehículos".

¿Deberían poder circular también por las ZBE los vehículos con etiqueta C?

Según nos comentan desde PONS Mobility, "el debate de las Zonas de Bajas Emisiones está un tanto desenfocado por hacer referencia únicamente a la calidad ambiental. La "reforma" de las ciudades no va solo de emisiones. Desde PONS Mobility siempre hemos preferido hablar de "Zonas de Movilidad Responsable": aquellos espacios urbanos que por su especial configuración debe avanzar en desarrollar otro modelo de movilidad más orientado a las personas. El debate no es tanto si etiqueta C o no (PONS siempre ha pensado que la transición vendrá por el crecimiento de los C y la supresión de los coches sin distintivo y los B). El debate es si en determinados espacios vehículo si o vehículo no.

¿Va a haber una ZBE con criterios comunes en toda España?

No. La aplicación práctica del modelo diseñado en el Real Decreto por el Ministerio para la Transición Ecológico depende de la decisión de cada municipio. La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones afectará a unos 25 millones de usuarios de toda España y complicará vida de los conductores, ya que cada municipio puede aprobar normativas diferentes.

La ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las regulaciones ha derivado en una disparidad de criterios que, lejos de unificar, confunden todavía más a usuarios y empresas. Anfac pide que haya homogeneidad entre las diferentes ZBE, para que los ciudadanos tengan más o menos las mismas reglas que cumplir cuando se desplacen de un núcleo urbano a otro.

Desde PONS Mobility nos dicen que la autonomía municipal es clave y no puede obviarse. A partir de ahí, la información local debe integrarse en la información de la movilidad general. En este entorno es importante la comunicación de la misma, por canales públicos o privados, a otros actores. Uno de ello, el Punto Nacional de Acceso de la Dirección General de Tráfico, es clave. A través de su plataforma DGT 3.0, usuarios y plataformas podrán conocer la realidad de las restricciones locales, evitando multas y disgustos innecesarios.

¿Y cómo sabremos entonces que hemos entrado a una zona de bajas emisiones?

Por una señal informativa. La normativa española, como hemos apuntado, deja en manos de cada localidad la forma en la que establece las Zonas de Bajas Emisiones, pero recoge algunas obligaciones comunitarias para facilitar el tránsito de vehículos y alertar a los conductores de la proximidad de una ZBE. Una es la del etiquetado de los coches; otra, la señalización. Para unificarla se ha diseñado y homologado una nueva señal de tráfico vertical que indica el espacio protegido. Junto a ella es necesario indicar claramente qué vehículos tienen permitido el paso en función de su distintivo medioambiental.

¿Qué coches no pueden circular en Zonas de Bajas Emisiones?

Desde 2023, la norma general afecta a todos los vehículos que no lleven etiqueta. Para las etiquetas B y C (ECO y CERO no tienen restricciones), de momento se aplican diferentes criterios dependiendo del municipio. En Madrid, por ejemplo, en el Distrito Centro, los coches con pegatina B y C no pueden circular por la almendra central restringida (entrar y salir), solo si aparcan en un parking (deben justificarlo debidamente).

Barcelona, por el contrario, por ahora no ha planeado implementar ningún tipo de restricción a los turismos con etiqueta C para acceder o circular por todo el área metropolitana de la Ciudad Condal, incluyendo el centro de Barcelona y sus alrededores.

¿Cuál es la multa por entrar en una Zona de Bajas Emisiones sin la etiqueta permitida?

La sanción para los conductores que se salten la normativa será de 200 euros en todas las zonas de bajas emisiones (la mitad si se abona en período voluntario (20 días desde la recepción de la notificación de sanción). Esto puede ser también un problema en el caso de estar viajando a una ciudad que no sea la habitual, ya que al no estar familiarizado con la delimitación de la zona, es más fácil entrar en ella por error.

¿Qué pasa ya en el centro de Madrid?

En Madrid, los vehículos con etiquetas CERO pueden circular libremente y estacionar en zona SER sin restricción horaria.

Los que luzcan distintivo ambiental ECO podrán entrar y circular sin restricción por la zona y, además, estacionar en la zona SER un máximo de dos horas.

Los que tienen distintivo ambiental B o C podrán acceder solo para aparcar en un parking público o garaje privado, salvo que sean vehículos de invitados autorizados por los residentes. Ojo aquí porque ocurre que, en ocasiones, buscando un aparcamiento dentro del perímetro, los conductores salen del mismo sin darse cuenta e, inmediatamente, vuelven a acceder para, esta vez sí, dejar el coche un parking. Pero estarás sancionado por haber salido la primera vez.

En el caso de las motocicletas, con estas etiquetas podrán acceder libremente de 7 a 22 horas. Fuera de este margen horario, tendrán que ir a un aparcamiento de uso público.

Pero Madrid va más allá. Además de estas zonas de especial protección (Distrito Centro y Plaza Elíptica, que cuentan con medidas adicionales de restricción de circulación, velocidad y creación de zonas peatonales), todo el territorio de la capital se convirtió desde enero de 2022 en Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Esto significa que hay una restricción progresiva de la circulación a los vehículos que no dispongan de su distintivo ambiental (etiqueta A) y según el lugar donde esté empadronado el vehículo. Vemos las fechas:

-En enero de 2022 los vehículos sin etiqueta tuvieron prohibido el acceso y circulación en la capital si no estaban registrados en Madrid por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30.

-Desde el 1 de enero de 2023 quedó prohibido su acceso y su circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30 y de la propia M-30 si no estaban matriculados en Madrid.

-A partir del 1 de enero de 2024 quedará prohibido su acceso y su circulación por todas las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE para los vehículos que no estén matriculados en Madrid.

-A partir del 1 de enero de 2025 la prohibición se extenderá también para los vehículos sin distintivo domiciliados en la capital, independientemente de dónde estén registrados.

Barcelona no aplica restricciones a las etiquetas B y C

Como en el resto de municipios, no pueden acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona los vehículos que no cuentan con la etiqueta medioambiental. La ZBE de la ciudad condal sólo funciona en horario laboral de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 20:00 horas. De modo que todos los vehículos sin etiqueta pueden circular dentro de la ZBE de lunes a viernes de 20:01 a 6:59 horas, así como los fines de semana y los días festivos.

De momento, a los coches con etiquetas B y C (los ECO y CERO, al margen) no se les aplica ningún tipo de restricción de acceso y circulación a la ZBE.

En Barcelona, las ZBE ya son una realidad.

En la ciudad de Valencia, la ZBE está en proceso

La Zona de Bajas Emisiones en Valencia todavía no es una realidad, está en proceso. Por ahora, existe un protocolo de actuación cuando hay episodios de alta concentración de dióxido de nitrógeno o partículas en suspensión, que fue aprobado en 2017. Lo que sí está confirmado es que los vehículos tendrán que utilizar las etiquetas de la DGT para acceder.

Ahora el Ayuntamiento va a abrir una serie de mesas de participación con los distintos agentes sociales para abordar la nueva ordenanza municipal sobre la ZBE, con la intención de alcanzar un texto equilibrado donde se recojan una serie de excepciones a la norma, como permitir hacer determinados desplazamientos si con necesarios, aunque no circulen con un coche etiqueta ECO o CERO.

En Bilbao falta el programa definitivo

Bilbao pronto contará con una ZBE dado que con casi 350.000 habitantes está obligada por normativa a su implantación. Por el momento el Ayuntamiento no ha establecido un programa definitivo, aunque deberá entrar en vigor en algún momento de este año 2023. Ayuntamiento de Bilbao va a adquirir 27 cámaras que tomarán imágenes de las matrículas de todos los vehículos que accedan al área restringida, y comprobará si están autorizados.

En Sevilla ya han comenzado

La primera Zona de Bajas Emisiones de las tres propuestas por el Ayuntamiento de Sevilla está operativa desde el pasado 1 de enero de este año. Las restricciones se aplican exclusivamente de lunes a viernes en horario de las 7:00 horas a las 19:00 horas. La medida de control de tráfico afecta a los vehículos sin distintivo ambiental, los vehículos más antiguos que, salvo excepción, no tienen permitido el paso a la ZBE de la Isla de la Cartuja. No se descarta que en futuro se apliquen restricciones a los vehículos con distintivos C y B, aunque el Ayuntamiento no se ha pronunciado al respecto.