Ford quiere reducir plantilla un 20% tras cobrar 56 millones de ayudas desde 2019

El fuerte recorte de personal que plantea Ford para su factoría en España, con un ERE para la salida de 1.144 empleos, cerca del 20% de su plantilla, ha vuelto a abrir la caja de los truenos. En el caso de la multinacional estadounidense es uno de los mayores receptores de ayudas públicas de la Comunidad Valenciana, algo que no le ha impedido anunciar esta reducción.

La filial de Ford en España ha recibido en los últimos cuatro años en total 56,7 millones de euros en subvenciones públicas del Estado y, sobre todo, de la Generalitat Valenciana, según los datos de la CCAA. Además, el fabricante es uno de los grandes candidatos a la nueva convocatoria del Perte_VEC para este año, después de que el ejercicio pasado renunciase a los 106 millones de euros que se le preasignaron por la imposibilidad de cumplir los plazos que establecía.

La gran cuestión en estos casos es hasta qué punto es lícito recibir estas ayudas y plantear recortes de empleo de tales dimensiones y si se puede exigir la devolución de las ayudas. En el caso de las subvenciones a Ford, la gran mayoría de los fondos estatales se aprobaron para proyectos concretos, sobre todo de innovación, del Ministerio de Ciencia, que no incluyen el mantenimiento del empleo como condición. Los fondos autonómicos también se dirigen a proyectos específicos de formación, innovación y mejoras productivas y medioambientales, que se justifican por el peso del empleo de Ford y su efecto en la industria auxiliar. La marca cumple los criterios que se exige y entre los que no fija un compromiso para no reducir plantilla.

Esa es una de las grandes diferencias respecto a otros casos recientes, como el del cierre de Alcoa, que llegó a provocar una batalla legal al reclamar el Gobierno central la devolución de las ayudas concedidas a la descarbonización. En ese caso, esa línea de subvenciones de Industria sí incluían una cláusula que exigía el mantenimiento del empleo durante tres años.

Los despidos de Ford provocaron que la hasta ayer ministra de Industria, Reyes Maroto, advirtiese a la compañía que las ayudas a la transición del coche eléctrico "están condicionadas al mantenimiento del empleo. En la primera convocatoria del Perte_VEC se valoraba la creación de empleo para asignar los fondos con hasta 7 puntos, pero no se incluía un mantenimiento de los puestos de trabajo o plazos para no realizarlos. Desde Industria se remiten a las palabras de Maroto sin desvelar si se contempla modificar las condiciones e introducir cláusulas similares a las de las ayudas a la descarbonización.

Incomodidad ante el Perte

El cuantioso ERE de Ford coloca en una situación incómoda al Gobierno ante la nueva convocatoria del Perte para septiembre. Pese a haber anunciado todo tipo de facilidades para que Almussafes fabrique el coche eléctrico, conceder una parte de ese pastel millonario después de despedir a más de 1.000 personas resulta difícil de digerir para cualquier político.

Por su parte, la Generalitat Valenciana, el principal financiador público de Almussafes, asegura que no va a cambiar nada del apoyo que se presta a Ford. Fuentes del Gobierno regional justifican las ayudas porque consideran que más que un recorte de empleo se trata de un proceso de reconversión industrial obligado por el coche eléctrico. Para el Gobierno de Ximo Puig, lo esencial es que Ford ha dejado clara su continuidad. El presidente valenciano no deja de esgrimir la electrificación de Almussafes como un triunfo de su gestión frente al cierre de la planta alemana de Saarlouis.

Con todo, los despidos también han abierto algunas grietas dentro de la coalición de izquierdas. Compromís, a través de su vicepresidenta Aitana Mas, ya ha marcado distancias al señalar que habría que replantear las ayudas. Desde su grupo parlamentario, incluso se va más allá al pedir que la Administración entre en el capital de empresas a las que concede subvenciones de forma continuada como Ford. Compromís cifra en 119 millones las subvenciones de la Generalitat a Ford en 16 años.