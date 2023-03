Probamos el Toyota RAV4, el SUV híbrido con etiqueta Eco adaptado a los tiempos modernos

El Toyota RAV4 es un todocamino compacto con un generoso maletero y un eficiente sistema híbrido con tracción 4x2 o 4x4. A la venta desde 40.000 euros.

La marca japonesa lanzó al mercado allá por el año 1994 el primer RAV4, un modelo que, disponible con carrocerías de tres y cinco puertas, supuso la puesta en marcha de un concepto de vehículo lúdico y con tracción 4x4 que supuso la creación de un nuevo concepto de coche como es el todocamino, ahora tan buscado en el mercado. En aquel momento su rival era el Suzuki Vitara, con marchas reductoras y muy campero.?

De aquellas versiones originales del RAV 4 de gasolina se ha pasado al actual, más grande, disponible solo con carrocería de cinco plazas, pero el gran cambio llegó con la integración de un completo sistema híbrido de última generación que asegura la máxima eficiencia en su utilización.?

Esta es la quinta generación del Toyota RAV4, un modelo creado en los años 90 pero que con el paso de los años ha ido evolucionando mucho. De aquella?primera generación con versiones de carrocería corta y larga y con un enfoque de utilización más lúdico, se?ha pasado a un coche más grande, de 4,60 metros, y la máxima versatilidad de uso.?

Solo híbrido

Pero sobre todo ha cambiado en algo muy importante: si en un principio eran motores de gasolina y luego también variantes diésel, ahora el RAV4 solo se ofrece en versión híbrida. Es decir, que tenemos un todocamino grande,?de 4,60 metros, con cinco plazas y con?la etiqueta "ECO" de la DGT. Y lo más importante, con un consumo homologado de 5,6 litros. Y eso es precisamente lo que busca el mercado, bajo consumo y etiqueta "ECO".?

Su sistema híbrido tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. La primera de todas ellas, me refiero a las ventajas, es esa etiqueta "ECO", con esos consumos realmente ajustados y con esa característica conducción más tranquila. Gracias a ello, y pese a sus dimensiones, esta mecánica híbrida le hace un vehículo con el que moverse por la ciudad es una situación agradable y sin complicaciones.?

Este RAV4 emplea un sistema híbrido de última generación, de lo que la marca japonesa denomina "autorrecargable". En este sentido, conviene destacar que Toyota y Lexus son las marcas líderes a nivel mundial en la tecnología híbrida desde el lanzamiento del que fuera innovador Prius a mediados de los años noventa.?

Esta tecnología significa que no se enchufa, que tiene muy pocos kilómetros de utilización en modo solo eléctrico, solo 2 km. Pero que ofrece una muy buena eficiencia de utilización en todos los terrenos, tanto en ciudad como en carretera. Sus valores homologados de consumo son de 5,6 litros de media en el ciclo combinado, un valor que es algo difícil de conseguir en el uso real.

5,6 litros

Si usamos el coche con cierta frecuencia en la ciudad, podemos ver unos consumos bastante bajos gracias a que una buena parte del tiempo el coche va circulando con el motor de gasolina apagado. Entonces podremos ver la cifra de consumo bajar incluso de los cinco litros, que en un coche como éste es muy destacable.

En carretera las cosas no son tan buenas, porque sus cifras suben si queremos hacer una conducción ágil. Pero para determinar un poco más hasta qué punto los consumos son razonables les diré que durante la prueba de este modelo he ido conduciendo siempre buscando la máxima rapidez, pero cumpliendo con las normas de tráfico, y en ningún momento he superado los 7,5 litros.

El consumo medio después de recorrer casi mil kilómetros y casi siempre por carretera y a ritmo de los límites de velocidad, fue de 6,2 litros/100 km. Yo creo que es un valor realmente bueno para un coche tan grande y, hasta cierto punto pesado, como es este modelo japonés. Y también un modelo bastante potente y ágil.?

Dos motores

La versión que hemos probado es la de tracción delantera, que combina un motor de gasolina de 177 caballos con otro eléctrico de 120 CV. En total, la potencia combinada máxima utilizable por el sistema híbrido es de 218 caballos. Eso hace que el coche se mueva con bastante agilidad aunque siempre hay que tener en cuenta que el cambio de marchas CVT es su pequeño "talón de Aquiles".

Si circulando por una carretera a 90 km/h queremos acelerar con mucha fuerza oiremos como el motor acelera pero no tendremos el consiguiente aumento rápido de velocidad. Esta es una pequeña limitación, que se reduce con cada nueva generación del sistema híbrido. Una pequeña restricción a la que hay que acostumbrarse, pero en su conjunto es un coche realmente bien pensado.

A pesar de que otros fabricantes, como el grupo surcoreano Hyundai, apuestan por un cambio de doble embrague en sus vehículos híbridos, los ingenieros de la marca japonesa se mantienen firmes en su apuesta por el cambio de variador "CVT".

Personalmente creo que la gran mayoría de usuarios no busca un coche muy rápido, de reacciones ágiles, sino por encima de todo uno seguro que gaste poco. Y en este sentido, el concepto de híbrido de Toyota se adapta a este tipo de uso.?

Conducción lógica

Para hacer una conducción normal, la lógica en una carretera circulando a 120 km/h, veremos que el sistema es muy eficiente. En el momento que levantamos el pie del acelerador, el motor térmico se apaga y deja de consumir. Para realizar una ligera aceleración, es el motor eléctrico el que aporta par cuando hay energía en su batería. Y con ello el consumo es muy ajustado.?

El tacto del acelerador y todo en el RAV 4 está pensado para hacer esa conducción tranquila y eficiente. Si queremos ir más rápido habrá que pisar con fuerza el acelerador y eso supone más ruido y también más gasto. Pero haciendo una conducción más tranquila, a velocidad más constante, la conducción es muy agradable.?Siempre podremos activar el modo sport, con el que sus reacciones son algo más vivas a costa de un consumo más alto.

Y un aspecto importante es que como buen Toyota que es, este RAV 4 es un SUV bastante campero.?El coche ofrece unos ángulos todoterreno bastante buenos y una altura libre al suelo de 19 cm, lo que hace que sea realmente utilizable fuera del asfalto. Pero si queremos hacer un uso campero de manera más habitual, será mucho mejor optar por la versión 4x4. En este caso, el sistema híbrido aporta un segundo motor eléctrico en el eje trasero. Este es el que se ocupa de ofrecer el par motor necesario en esas ruedas posteriores para salir de una situación complicada.

Verdadero multiuso

Si uno quiere comprar un vehículo todocamino de un tamaño grande, con el que se puedan hacer largos viajes, con un buen maletero, esta del Toyota RAV4 puede ser una buena opción. Sobre todo con el valor añadido de una etiqueta "ECO" que en el caso de usuarios que vivan o accedan con frecuencia a ciudades como Madrid, es algo muy importante.

Por lo que respecta a su precio, parte de los 39.000 euros, pero creo que ofrece una buena relación calidad/producto. Un coche amplio, con un buen sistema de seguridad activa, con muchas ayudas integradas en el Toyota Active Sense+ y con una etiqueta "ECO" que soluciona muchos problemas en el uso diario. Un coche para ?todos los días, pero también para las aventuras los fines de semana. Un SUV polivalente de consumo ajustado y etiqueta "eco".?

Ficha técnica

Toyota RAV4 4x2 Business

Motor de gasolina: 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 177 CV

Cilindrada: 2.487 cc.

Combustible: gasolina?

Motor eléctrico

Potencia 120 CV

Potencia combinada: 218 CV

Velocidad máxima: 180 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 8,4 segundos?

Tracción: Delantera ? ? ? ? ? ?

Consumo homologado WLTP en ciclo combinado 5,6 litros.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,60 x 1,85 x 1,68 metros

Capacidad maletero: 580 litros.?

Peso en vacío: 1.780 kg.

Precio: desde 31.000 euros