La DGT en el punto de mira. Fin al monopolio de los cursos de recuperación de puntos

El Tribunal Supremo ha anulado el sistema de concesión de los cursos de recuperación de puntos utilizado por la DGT. Es decir, la DGT va a tener que solicitar un cambio en la manera en que se designan los centros para poder recuperar los puntos del carné.

Así es. El Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha anulado el sistema de concesión de los cursos de recuperación de puntos utilizado por la DGT desde hace 17 años por ser contrario al régimen de libertad de prestación de servicios. Se pone fin así al monopolio actual (y que no existe en ningún país europeo), ya que ahora los conductores tienen restringida su capacidad de elección del centro donde realizar el curso al no poder acudir a cualquier centro de formación de conductores sino tan sólo a una minoría de centros elegidos discrecionalmente por las autoridades de tráfico. Estos no llegan ni siquiera al 5 por ciento. Además, tampoco pueden elegir el precio, ni el material didáctico ni los horarios.

Esta lucha contra el sistema de concesión de los cursos no es nueva. Recordemos que, en 2019, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional emitió una sentencia que amenazaba con derrumbar todo el actual sistema de la DGT para la organización de cursos de recuperación de puntos del carné de conducir. Esta situación ha sido criticada por diversos organismos, que han solicitado que se cambie. Es el caso de Automovilistas Asociados Europeos (AEA), que realizó hace tiempo una petición formal para modificar el sistema.

Desde AEA nos cuentan que, "la intervención del Ministerio Fiscal ha sido clave para poner fin al actual sistema. Esta sentencia obliga a la DGT a anular la concesión actual, pero el problema que es no se ha fijado un plazo para cambiar la ley. El actual sistema supone una práctica restrictiva intolerable y no se entiende cómo para obtener el permiso de conducir puedes ir a cualquier autoescuela autorizada, en régimen de competencia y de libre mercado, y, sin embargo, para recuperar puntos la situación es monopolística en cuanto a centros y precios. Habría que cambiar el régimen de concesión al de autorización, lo que impera en los países europeos de nuestro entorno".

¿Y qué pasa en Europa?

En Francia, el automovilista francés puede realizar los cursos de recuperación de puntos en cualquier centro que cumpla los requisitos establecidos por la ley; en España, sólo aquellos elegidos por la DGT (o los designados por el Gobierno Vasco o la Generalidad de Cataluña, en sus respectivos territorios).

En Italia, los cursos para la recuperación de puntos siguen también un régimen de libre prestación sometido a autorización administrativa. Para obtener la autorización, el operador debe cumplir los requisitos concretos y se autoriza a las autoescuelas a impartir estos cursos de recuperación de puntos. Estos cursos no sólo están abiertos a la iniciativa privada, sino que también los pueden impartir organismos públicos. Así, por ejemplo, hay ayuntamientos que organizan estos cursos, siendo los docentes policías municipales.

En Alemania, el centro de formación que quiere ofrecer un curso de recuperación de puntos sólo tiene que formar a su profesorado (en los centros de formador de formadores especializados) y cumplir la reglamentación de la autoescuela, en los parámetros de metros cuadrados y material para realizarlos.

En Portugal, la gestión de los cursos se realiza en régimen de autorización por cinco años por entidades de formación con competencia en materia de seguridad vial.

¿Cómo se accede hoy a los centros que imparten los cursos para recuperar puntos?

En estos momentos solo puedes acceder a través de la App de la DGT o desde su página web y allí seleccionar la provincia y localidad donde deseas realizar el curso, el tipo de curso que necesitas (recuperación parcial o total de puntos) y las fechas en las que quieres realizarlo. La aplicación te indicará los centros, fechas y horarios que tienes disponible para la realización del mismo.

Respecto al precio, la realización de los cursos para la recuperación de puntos tiene un coste asociado en función del curso a realizar. El precio está previamente fijado siendo el mismo en cualquier centro y debe de abonarse directamente en el centro asociado donde lo vayas a cursar. Por ejemplo, el coste del trámite para el curso de recuperación parcial de puntos es de 176,69 euros.