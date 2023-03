En qué casos sale a cuenta no dar una entrada al financiar la comprar un coche

A la hora de comprar un coche, ya sea nuevo o de segunda mano, lo normal (salvo que sobre el dinero y se pueda pagar de golpe) es financiarlo a través de un crédito o préstamo. De esta forma, el vehículo se pagará en un plazo largo, de forma periódica y con intereses.

Y al financiar la compra de un coche, lo normal es pagar una entrada, con un desembolso notable en el primer pago que sirva para reducir el resto de cuotas. Sin embargo, existe la opción de no pagar una entrada por él. Esta opción se permite sobre todo en operaciones de segunda mano, cuando el préstamo se solicita en un banco o financiera que no guarda relación con el concesionario.

Pero, ¿es recomendable no pagar una entrada? Una respuesta corta sería: depende del caso. No obstante, desde el comparador Help My Cash han analizado las diferentes situaciones para determinar cuándo sí conviene pagar una entrada, así como las circunstancias en las que la entrada no es tan recomendable.

Inconvenientes de no dar entrada

"La ventaja de no pagar entrada está clara: no tendrás que gastarte miles de euros justo en el momento de comprar el coche. Pero cuidado, porque financiar todo el precio del vehículo también tiene sus inconvenientes", avanzan desde el comparador.

Al no dar entrada, explican desde el portal, las cuotas que se deben pagar son más altas. En consecuencia, la deuda del vehículo ocupará un mayor volumen de ingresos, restando dinero disponible de la cuenta a final de mes. "Por ejemplo, imagina que vas a financiar un coche de 20.000 euros a cinco años con un interés del 7% TIN. Si no pagas entrada, las cuotas del préstamo serán de 396 euros al mes. En cambio, si aportas 5.000 euros en el momento de la compra, las mensualidades serán de 297 euros; casi 100 euros menos", ejemplifican.

Otro de los inconvenientes de no dar una entrada es que, a largo plazo, la cantidad económica que se deberá pagar por el vehículo será más elevada, ya que los intereses serán mayores. "Recuerda que el tipo de interés se aplica siempre sobre el importe que te prestan. Si no pagas entrada, el capital de tu crédito será más elevado, por lo que se generarán más intereses", explican desde Help My Cash.

Siguiendo con el ejemplo anterior, con un coche de 20.000 euros, una entrada de 5.000 y una cuota de 297 euros con entrada y de 396 euros sin entrada (y el mismo tipo de interés), el coste total de los intereses variaría casi en 1.000 euros. Es decir, con entrada, el valor final del vehículo con entrada sería de 22.821 euros, mientras que el valor final del vehículo sin entrada sería de 23.761 euros.

Por último, si no estamos dispuestos a pagar una entrada será más complicado obtener opciones de financiación. "Básicamente, porque muchos concesionarios no ofrecen esa opción; al menos no abiertamente. Esto significa que tendrás que negociar con ellos o buscar el préstamo a una financiera externa que sí esté dispuesta a cubrirte todo el precio del vehículo", explica el comparador.

Cuando conviene no pagar entrada

Con todo lo expuesto, es evidente que facilitar una entrada es la opción más conveniente. O lo es en la mayoría de casos, puesto que existen algunas circunstancias concretas en las que no es la mejor opción. Para Help My Cash, financiar un coche sin pagar entrada puede ser una opción conveniente si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- Si el precio total del vehículo no es demasiado elevado, de tal manera que las cuotas no sean demasiado elevadas ni tengas que pagar mucho más por intereses.

- Si puedes pagar las cuotas sin problemas. "Es decir, si las letras del coche y las mensualidades de tus otros préstamos no superan el 35% de tus ingresos mensuales netos".

- Si prefieres disponer de un colchón de ahorros económicos para emergencias u otros proyectos.

"Al no aportar una entrada, pagarás más tanto al mes como en total, pero podrás comprar el coche con cierta seguridad, sin pagar mucho más en intereses y sin tener que gastarte una suma importante de dinero al principio de la operación", concluye el comparador.