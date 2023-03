Conducimos el nuevo Mercedes EQS SUV, un espectacular modelo eléctrico de hasta 7 plazas

Mercedes pone a la venta la variante SUV de su modelo EQS. Nosotros ya lo hemos conducido y te damos todas las claves de este espectacular eléctrico de hasta 7 plazas, con un precio que parte de los 145.000 euros.

Gran presencia visual la de este inédito Mercedes EQS SUV, un modelo que nace de EVA2, es decir, la plataforma puramente eléctrica de Mercedes sobre la que ya ruedan por el mundo las berlinas EQS y el EQE (que también tendrá una rama SUV antes de verano). El lanzamiento del EQS SUV supone para Mercedes-Benz un gran paso adelante en dirección a una movilidad exenta de emisiones. La marca, nos confirman, será solo eléctrica; no se contemplan otras tecnologías. Y este es el calendario previsto: para 2025, el 50 por ciento de su gama será eléctrica pura, y para 2030 ya lo serán la totalidad de los modelos, allí donde las condiciones de mercado lo permitan. Ahora, con este EQS SUV, ya son 8 los modelos 100% eléctricos que Mercedes tiene en su haber.

El nuevo EQS SUV comparte con el EQS berlina la gran batalla de 3.210 mm, pero su altura es más de 20 centímetros mayor. En concreto, mide 5,13 metros de largo, 1,96 de ancho y 1,72 de largo. Se ofrece con 5 plazas, pero tiene la posibilidad, por 2.890 euros, de incorporar una tercera fila de asientos, de dos plazas. Por tamaño, sus principales rivales son el BMW iX, que mide 4,95 metros, y el Tesla Model X, de 5,03 metros, pero este Mercedes cuenta con la batería más grande y ofrece mayor autonomía que sus dos competidores.

Hasta 690 km de autonomía urbana

Se ofrece en tres versiones, aunque a España solo llegan dos: 450 4MATIC (de tracción total, con dos motores, 360 CV y 604 km de autonomía de media y 696 km, en ciudad), 580 4MATIC (tracción total con dos motores, 544 CV y 600 km de autonomía y 690 en conducción urbana). Para otros mercados se lanza también la variante 450+ (tracción trasera, con un motor trasero, 360 CV y 660 km de autonomía). Para después de verano se presentará una versión Maybach del EQS SUV (no habrá versión AMG).

Los precios anunciados por la marca del nuevo SUV son de 145.000 euros para la versión 450 y de 172.500 euros para el 580.

Imagen poderosa

El frontal del nuevo Mercedes EQS SUV lo preside la estrella de Mercedes y una calandra opaca carenada decorada con las mini estrellas de la marca. El diseño es totalmente redondeado lo que mejora sin duda su aerodinámica. Destaca la tira de luz transversal que une los faros led, los sofisticados Digital Light, con funciones de iluminación avanzadas. Cuenta con estribos laterales para ayudarte a subir y mejorar también la aerodinámica porque canalizan mejor el aire por debajo del coche. De serie se ofrece con las llantas de 21 pulgadas, y tienes una de 22 pulgadas como opción. Los pasos de rueda son bastante marcados y van pintados en el color de la carrocería. Visto desde atrás, nos quedamos con la línea horizontal y sus grupos ópticos en forma de hélice.

La zona de carga de la batería se sitúa en la parte lateral trasera. La batería del SUV de Mercedes se puede recargar con corriente alterna y con continua. En alterna, el cargador de serie admite 11 kW (como opción podemos pedir de 22 kW). En continua, la potencia máxima es de 200 kW. De esta forma podremos pasar del 10 al 80 por ciento de la carga (unos 250 km) en solo 15 minutos. Necesitaremos unas 15 horas para recargar el EQS SUV en un punto de recarga de pared wallbox de 3,7 kW.

Como en una nave espacial

Interior acogedor y sofisticado. La impresión que transmite el EQS SUV nada más sentarnos al volante es de absoluto lujo, donde la calidad de los materiales de la cabina no tiene "peros". Volante muy atractivo, aunque lleno de botones táctiles. La postura al volante me ha gustado más que la del EQS berlina. En esta, las banquetas se quedan algo cortas para mi gusto. La posición en el SUV es más elevada y mucho más cómoda, con mucho espacio para la cabeza. Cuenta con techo panorámico de cristal. Primero se retira la cortinilla para el sol y luego se puede abrir ligeramente.

Pero si hay algo que llame la atención en el interior del EQS SUV, como también ocurre en la berlina, es la hiperpantalla de 1,41 metros (se ofrece como opción en el 450 por 8.900 euros), que va de lado a lado y que combina tres pantallas bajo una cubierta de vidrio común: la de instrumentación de 12,3 pulgadas, detrás del volante; la del centro, de infoentretenimiento, de 17,7 pulgadas; y una delante del pasajero delantero, de 12,3 pulgadas. Esta última permite al copiloto tener su propia zona de control y visualización.

Así que, con esta megapantalla, se abre un mundo de posibilidades. La información que quieras ahí está. En un primer momento me causó cierto estrés tantos datos a mi alcance, pero eso es a gusto del consumidor. Solo deciros que el salpicadero de serie con la pantalla central más pequeña es suficiente y perfecta. Pero no tan espectacular por supuesto.

Un SUV también para 7 personas

Una de las principales bazas del EQS SUV en su segmento es la posibilidad de contar con siete plazas, algo inusual (de sus rivales mencionados, el BMW es de 5 plazas y el Tesla, de seis). Para facilitar el paso a la tercera fila, los asientos de la segunda fila se desplazan eléctricamente, así como los de la primera fila. El hueco que nos queda para acceder a las dos plazas de la tercera fila no es muy amplio y con la altura del coche no resulta cómodo. Nos sentamos y un adulto que no supere 1,75 metros de alto puede acomodarse perfectamente. Los asientos traseros no se pueden subir y bajar eléctricamente, como el resto de butacas del EQS SUV.

Mercedes EQS SUV, con maletero de hasta 2.100 litros

El portón del maletero tiene apertura eléctrica. Cuando los asientos de la segunda fila están completamente retrasados, el maletero tiene una capacidad de 645 litros, llegando a los 880 con estos asientos adelantados. Si se abate la segunda fila de asientos, el maletero cifra un volumen de hasta 2.100 litros. Si nuestra versión es la equipada con 7 asientos, con todos ellos habilitados, el maletero que nos queda es de 195 litros.

El maletero del EQS SUV es más capaz que el de un BMW iX (500 litros), pero más pequeño que un Tesla Model X, con las dos filas de asientos disponibles, que llega a los 1.090 litros.

Hora de conducir el Mercedes EQS SUV

Carácter extremadamente suave de su suspensión neumática, muy confortable. Con la versión 580 en nuestras manos la preocupación por los viajes largos queda descartada. Unos 600 km de autonomía. Si no nos deleitamos con su envolvente sistema de sonido, el Mercedes EQS SUV es súper silencioso rodando. Su peso se nota, 2.800 kg, pero, pese a ser un vehículo grande y pesado, el coche se mueve muy ágil. También sus 580 CV sacan partido al SUV que anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos. Su aceleración es potente y progresiva.

Para sacar mayor partido al SUV, sobre todo sus consumos, cuenta con niveles de retención, que se manejan con las levas. También cinco modos de conducción: Eco, Confort, Sport, Individual y Off road. Con este último, podremos disfrutar del EQS SUV fuera del asfalto. Gracias a su modo todoterreno el nivel de la carrocería se eleva 25 mm, muestra el ángulo de inclinación y pendiente, y en el monitor central podemos ver todo lo que ocurre en la parte delantera del vehículo en caso de pendientes extremas.

Su carga de remolque es de 1,8 toneladas. Si lo comparamos con sus principales rivales, BMW iX (2.500 kg) o el Tesla Model X (2.250 kg), el SUV de Mercedes se encuentra por debajo.

Más Mercedes para 2023

Pero el EQS SUV no va a ser el único modelo que Mercedes ponga en el mercado para 2023. La lista de lanzamientos es larga:

-Mercedes EQE SUV, para mayo-junio.

-Nuevo Mercedes Clase E, para junio.

-Rediseño de los SUV de la marca: GLE, GLS, GLA, GLB.

-Nuevo GLC Coupé, para septiembre.

-Nuevo CLE (un coupé cabrio), para octubre.

-Mercedes-AMG GT, para octubre.