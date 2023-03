Winkelmann (Lamborghini): "La Euro 7 bloquea la oportunidad de invertir en coches eléctricos"

Stephan Winkelmann (Berlín, 1964) afronta desde diciembre de 2020 su segunda etapa al frente de Lamborghini. En este periodo ha llevado al fabricante de superdeportivos a resultados récord. Así, la facturación de la marca se situó en 2.380 millones de euros, unos ingresos históricos tras haber vendido en 2022 hasta 9.233 unidades, una cifra nunca antes vista. Ahora inicia su proceso de electrificación, tras lograr un margen operativo del 25,9% y dedicar 2.600 millones de inversión que se alargará hasta finales de la década. Todo ello en el año en el que la marca del toro celebra su 60 aniversario.

¿Qué significa el mercado español para Lamborghini? ¿Tienen planes para ampliar su presencia comercial en España?

Tenemos dos concesionarios en España. Uno en Madrid y otro en Barcelona. Existe la posibilidad de ir a Marbella y alrededores. Esta puede ser una oportunidad que estamos estudiando, pero no es algo que tengamos que decidir ahora porque creo que tenemos una buena cobertura con los dos concesionarios que tenemos actualmente. Para nosotros, el mercado español es un mercado importante, aunque no esté entre los 10 primeros en términos de tamaño. Pero aquí no se trata de la cantidad de clientes que tenemos en nuestro mercado, sino del cliente. Así que siempre se trata de lo que podemos hacer y tenemos clientes muy leales en España. Aparte de eso, también tenemos un banco de pedidos que está superando el año y por tanto digamos que estamos en una posición sólida no sólo en el resto de Europa sino también en el mercado español. Así que no hay diferencia con otros mercados en el sentido.

Los últimos coches de combustión se están presentando ahora, ¿cómo afecta eso a las previsiones para los próximos años?

Tenemos una estrategia clara que se llama Direzione Cor Tauri. Así que en los próximos dos años vamos a ser totalmente híbridos con todas las líneas y vamos a reducir las emisiones de CO2 para 2025 en al menos un 50%. Luego, en los años 2028 y 2029, tendremos nuestros dos primeros vehículos eléctricos y esto será reducir aún más nuestras emisiones de CO2 y luego hasta el 80%. La estrategia del grupo para 2035 es tener una idea clara de si tenemos que ser totalmente eléctricos también con los superdeportivos o si tenemos más oportunidades con los combustibles sintéticos. A día de hoy, parece que para 2035, tanto si la Unión Europea decide prohibir este tipo de motores como si no, la solución más plausible va a ser totalmente eléctrica. También en otros países habrá cada vez más limitaciones fiscales, digamos que el precio de los motores de combustión interna porque muchos impuestos estarán ligados a las emisiones. Así que creo que el camino en el futuro va a ser totalmente eléctrico también para una empresa como Lamborghini. Pero no es algo que tengamos que decidir ahora, todavía tenemos tres o cuatro años y tenemos que ver cómo se va a desarrollar.

En este contexto, ¿qué significa la nueva norma de emisiones Euro 7 para la industria del automóvil y para Lamborghini?

Estamos en la fase, digamos, de cambiar nuestra gama. Así que un fabricante de superdeportivos como el nuestro tiene que cumplir las emisiones de la Euro 7 para 2030 y no para 2025. Esto es una ventaja. Pero todas las inversiones que estamos haciendo ahora, porque tenemos una nueva gama en camino, cumplirán la normativa de la Euro 7. En mi opinión, el Euro 7 bloquea la oportunidad de invertir en coches totalmente eléctricos. Esto es bloquear las inversiones en algo que luego tiene un ciclo de vida realmente corto. Esto es algo que hay que cambiar para acelerar la electrificación. Pero estamos en una fase en la que tenemos que invertir en nuevos motores de combustión porque esto sigue siendo parte de la estrategia de Lamborghini para esta década y también para el comienzo de la próxima.

Con la Enmienda Ferrari, Lamborghini puede vender combustión en 2036. Si Lamborghini va a ser eléctrico antes de 2035, ¿se desarrollará otro modelo de combustión para vender en otras regiones del mundo?

Si hablamos de los cuatro modelos, dos serán con toda seguridad totalmente eléctricos. Los dos superdeportivos, hay que cambiarlos a principios de los años 30 porque la nueva generación llega este año y el que viene. A principios de los años 30, tendremos la próxima generación. No necesitamos decidir ahora qué tipo de motor van a tener. Lo más probable es que también sean totalmente eléctricos porque la legislación, no sólo en Europa, sino en todo el mundo, nos va a obligar cada vez más a utilizar vehículos de cero emisiones, y depende de si el combustible sintético se producirá en una cantidad que sea suficiente para satisfacer las necesidades a nivel mundial. Creo que la prioridad de los combustibles sintéticos, si llegan, va a ser para los aviones y los barcos. Tal vez para nosotros, podría ser para actividades de carreras o para coches históricos.

La lista de espera para recibir un Lamborghini es de 18 meses, ¿se reducirá?

Digamos que es importante tener un banco de pedidos. La discusión sobre la espera es un poco secundaria. No puede ser demasiado larga porque si no hay abandonos, hay gente que cancela los pedidos, pero debería ser de alrededor de un año, lo que debería ser muy positivo, pero ahora es de 18 meses, lo que también está bien. Es más cómo tratas a tus clientes. Tienes que estar constantemente en contacto con ellos. Tienes que ofrecerles quizá un coche usado de momento, algo para salvar el periodo de espera, y creo que esta es una de las tareas que tenemos. Una marca como la nuestra siempre tiene que producir menos que el mes.

La empresa está entrando en la siguiente fase del plan de inversiones. ¿En qué áreas se centrarán?

Las inversiones se centran en los nuevos modelos que llegarán este año y el que viene, así como en 2028 y 2029, y también en la adaptación a toda esta nueva tecnología en nuestra planta de Sant'Agata. Esto nos está llevando a la inversión más alta que hemos tenido nunca de 2.600 millones de euros hasta el final de esta década.

¿Será Tesla un competidor de Lamborghini en el segmento eléctrico?

De momento no veo ningún competidor, y no creo que lo haya en el futuro. Pero esto es algo que todavía no sé. Pero de momento, no creo que haya ninguno.

¿Veremos más supercoches, deportivos o SUV en la próxima generación?



Tenemos dos superdeportivos, como el Aventador y el Huracán, que tendrán un seguidor, por lo que continuarán con la próxima generación por el mismo camino. Luego tenemos el Urus, que también tendrá un seguidor que será uno nuevo que llegará a finales de esta década, y luego estamos planeando tener un cuarto modelo, que va a ser un GT, que es un poco lo que falta en nuestra gama, para tener una mezcla de modelos adecuados para el lujo y para una empresa de coches superdeportivos. Este es el único que fue el punto de partida en los años 60 de Ferruccio Lamborghini cuando hizo el 350 y el 400 GT.

