Probamos el Dacia Duster TCe de 150 CV. Un SUV "pintón" y asequible a tener muy en cuenta

Elegimos para nuestra prueba la versión más prestacional de 150 CV 4x2 del Dacia Duster, un SUV que no defrauda y que en sus variantes más básicas lo puedes comprar desde 16.000 euros.

Como me dijo un buen amigo el día que le fui a recoger con este Duster: "Dacia cada vez lo hace mejor". Estoy completamente de acuerdo. Y no lo digo por este SUV. La marca, en general, crea expectación con cada una de las nuevas propuestas que ofrece, como ha sido el caso del futuro Bigster, que llegará en 2025 y que se convertirá en el hermano mayor del Duster, o del espectacular concepto que presentaron a finales del pasado año, el Manifesto, un pequeño todo terreno eléctrico que evidencia los valores y diseño de futuro de la marca.

Pero volvamos al Duster que tenemos entre manos. Concretamente, se trata de la versión Journey Go TCe de 150 CV 4X2 EDC, que luce etiqueta C y que se ofrece con un precio que parte de los 23.340 euros (si queremos etiqueta ECO tendremos que decantarnos por la variante gasolina-GLP ECO-G 100). ¿Más dinero de lo esperado para lo que estamos acostumbrados cuando nos referimos a un Dacia? Es probable, pero es que esta unidad es la más potente de la familia y llega cargadita de equipamiento. La marca nos comunica que la entrega de esta versión no tendrá mucha demora. La gama del Dacia Duster comienza en los 16.050 euros de la variante con motor de 101 CV, que, por supuesto, nada tiene que ver con el rendimiento que ofrece nuestro modelo. Los TCe de 150 CV solo se ofrecen con tracción delantera y en los acabados Journey (como el que probamos) y el más alto Extreme. La diferencia de precio entre ambos es de solo 150 euros. Estos dos acabados de gasolina de 150 CV son los únicos de la gama que cuentan con la caja automática EDC de 6 velocidades. El resto de la familia Duster llega con caja manual de 6 marchas.

La estética del Dacia Duster me gusta, sobre todo desde que se actualizó el emblema de la marca (desde el pasado junio, los nuevos modelos ya se comenzaron a vender con una parrilla frontal de nuevo diseño y el nuevo logotipo de la marca, delante y detrás). ¡Lo que puede aportar un simple cambio en la imagen en un coche! Las barras de techo cromadas y su altura libre al suelo de 215 mm le dan un aire campero. Los resaltados pasos de rueda albergan en esta unidad unas llantas de aleación de 17 pulgadas.

Muy útil el acceso sin llave, que en este tipo de coches más económicos se agradece. Llevar el mando en el bolsillo y olvidarse de abrir y cerrar el coche es de lo más cómodo.

Interior sencillo y práctico

Todo está en su sitio y, aunque no tiene de todo, cuenta con lo imprescindible, y más. Los plásticos rígidos son protagonistas, pero el aspecto visual es agradable. El asiento me resulta cómodo, aunque algo duro para mi gusto, sobre todo en la zona lumbar, y echo en falta algo más de sujeción. Pero en ellos se viaja bien y se pueden regular, al igual que el volante, en altura y profundidad. Los reposacabezas son regulables en altura.

Delante, el cuadro de relojes cuenta con dos generosas esferas para los indicadores de velocidad y de revoluciones. En el centro de ambos, una pequeña pantalla en blanco y negro nos informa, según lo seleccionemos, de los datos básicos del viaje: consumo, kilómetros recorridos... Cuenta con una consola central alta con reposabrazos deslizante de 70 mm, que dispone de un compartimento cerrado de 1,1 litros, y el freno de manos tradicional está colocado a la derecha de la consola, en lugar del habitual en el centro.

En el centro de la consola se posiciona una pantalla táctil de 8 pulgadas, ligeramente orientada hacia el conductor, que es muy fácil de manejar. Dispone de conectividad Bluetooth, por lo que podremos llevar la música y los datos de nuestro smartphone en el coche. El sistema multimedia cuenta con la navegación a bordo y la conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Bajo la pantalla hay climatización automática con visualización digital y debajo encontramos un hueco portaobjetos con dos tomas USB, un posavasos y una toma de 12 V.

El acceso a las plazas traseras es bueno, aunque la protección plástica inferior de la carrocería impide que podamos acceder al interior todo lo cómodo que quisiéramos. En sus plazas los ocupantes viajan cómodos, con una anchura y espacio para las piernas suficientes. Los pasajeros cuentan con dos puertos USB para cargar sus dispositivos.

Su maletero cubica 445 litros. El portón (que no es de apertura eléctrica) se abre y sobre todo cierra sin dificultad gracias a los dos huecos con los que cuenta para poder tirar de él y cerrarlo de manera más cómoda. Las formas del maletero son regulares, lo que se agradece a la hora de cargar nuestras maletas. La zona de carga está iluminada y contamos con ganchos de plástico para poder sujetar algunas bolsas.

150 CV que alegran al Dacia Duster

En marcha, la respuesta de nuestro motor de gasolina de 150 CV es buena, suave e inmediata (acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos). No defrauda en absoluto, y por precio y prestaciones este Duster es más que suficiente en nuestro día a día. Su cambio automático de doble embrague funciona bien, no es especialmente rápido, pero es cómodo (os recuerdo que si queréis el Duster con esta motorización solo disponéis del cambio automático). En uso normal, el Duster TCe de 150 CV va muy bien en curvas, algo más de balanceo a velocidades rápidas, y se agradece la suavidad de la suspensión. Frena bien. En el recorrido de prueba el consumo combinado de ciudad y vía rápida ha sido de 6,6 l/100 km (el consumo medio oficial anunciado por la marca es de 6,2 l/100 km). Por tanto, con su depósito de 50 litros, podremos tener una autonomía de unos 750 km.

Si queremos ajustar consumos, tenemos una tecla Eco en la consola central que reduce la sensibilidad del pedal del acelerador y hace que la caja de cambios busque ir siempre en el desarrollo más largo posible, mejorando la cifra.

Básico, pero bien equipado

En el equipamiento de serie de este acabado se incluye el encendido automático de las luces y limitador de velocidad con mandos retroiluminados en el volante. También, control de distancia de aparcamiento trasero, control de presión de neumáticos, cámara de visión trasera, mandos multifunción en volante, regulador-limitador de velocidad y retrovisores electrónicos con calefacción, entre otros elementos.

Los mandos del regulador de velocidad se ubican en el lado izquierdo de la columna de dirección. Que sean fijos y no se desplacen con el volante es más seguro y cómodo. La cámara de marcha atrás muestra la imagen en la pantalla con unas líneas superpuestas que ayudan a dirigir y a aparcar el vehículo con más precisión. Muy útil.

Para acceder a la compra del Dacia Duster de nuestra prueba, la versión TCe de 150 CV 4X2, si te acoges a la financiación de la marca, el SUV puede salirte por 6 euros al día o por 182 euros al mes. La entrada son 4.400 euros, con un total de 36 cuotas, con una última cuota de 16.034 euros. Solo tienes que hacer tus cuentas.

Ficha técnica

Dacia Duster Journey Go TCe 150 CV 4x2

Motor: delantero transversal, 4 cilindros en línea

Combustible: gasolina

Potencia máxima: 150 CV

Cilindrada: 1.333 cm3

Velocidad máxima: 199 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: 9,7 segundos

Tracción: Delantera

Consumos homologados WLTP en ciclo combinado: 6,2 litros

Emisiones CO2: 142 g/km

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,34 x 1,80 x 1,69 metros

Capacidad maletero: 445 a 1.478 litros

Peso en vacío: 1.388 kg

Precio de esta unidad: 23.860 euros