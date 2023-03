Wortmann (Audi), sobre los combustibles sintéticos: "Ayudarían a descarbonizar el parque móvil"

Los combustibles sintéticos se han colado en la agenda de la mayoría de los fabricantes automovilísticos. Ante la negativa alemana a la prohibición de vender modelos de combustión a partir de 2035, cada vez más empresas del sector y de otros como el energético apuestan por este tipo de combustibles en un esfuerzo por descarbonizar la movilidad.

Porsche es una de las empresas que más ahínco ha puesto en el desarrollo de los combustibles sintéticos. Otra de las marcas del Grupo Volkswagen está de acuerdo: Audi. Así lo ha confirmado la vicepresidenta mundial de ventas de Audi y miembro del consejo de administración de Volkswagen, Hildegard Wortmann, que ha apuntado que la mayoría del parque móvil seguirá teniendo motores de combustión, por lo que es una "buena idea" usar los e-fuels para descarbonizar el parque móvil.

Aunque Audi está centrada en su proceso de electrificación, por lo que "todos los modelos que salgan nuevos serán totalmente eléctricos". La marca ha confirmado 20 nuevos modelos hasta 2025 de los cuales más de la mitad serán eléctricos. En 2022, la compañía alemana volvió a registrar un crecimiento significativo en las entregas de modelos totalmente eléctricos, un aumento del 44%, tras entregar 118.196 vehículos.

Respecto a la normativa Euro VII, la responsable de Ventas de Audi ha señalado que es un tema "muy difícil para toda la industria automovilística", puesto que la aprobación de la normativa tendrá un gran impacto al derivar grandes cantidades de recursos tanto financieros como humanos para optimizar los motores de combustión.

En línea con colegas del sector como el consejero delegado del Grupo Renault, Luca de Meo, Wortmann cree que no es "una buena idea" y ha advertido que la normativa es "una completa contradicción con lo que queremos conseguir". También ha pedido a la Unión Europea "discutir esto con más detalle".

A este respecto, Wortmann ha querido destacar que la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE.UU., que aprobó Biden el pasado agosto, es un paso positivo para abordar el cambio climático. Este ordenamiento puede impulsar una mayor adopción del vehículo eléctrico. Sin embargo, no cree que se pueda "copiar y pegar" en Europa, ya que cada economía y cada país es distinto, aunque apuesta por "fomentar los negocios europeos".

En cuanto a la "estabilización" de los precios de los vehículos que sus competidores están estudiando por el alivio de la situación en la cadena de valor y las materias primas, Wortmann ha confesado que no es partidaria de subir y bajar los precios en grandes porcentajes. De hecho, según explicó, Audi cuenta con una clara estrategia de precios donde la prioridad número uno es tener un crecimiento rentable y sostenible, ya que no se encuentran en una situación como otras marcas de poder tener grandes pérdidas.

Preparada para el crecimiento de las marcas chinas

Ante la inminente y cada vez más popular llegada de las firmas chinas a Europa, la vicepresidenta ha confirmado que estarán atentos, pero no es algo que le preocupe y confiesa que podrían aprender muchas cosas en términos de digitalización y conectividad.

El Grupo Volkswagen invertirá 180.000 millones de euros en los próximos cinco años. Dos tercios de este total irán destinados a electrificación y digitalización. "Las marcas chinas en Europa están empezando y de momento, no tienen redes. No tienen esa oportunidad y no creo que vaya a ser tan sencillo como podría parecer", ha puntualizado.

Respecto al contrato de agencia en los concesionarios, que Audi introducirá en octubre en España, Wortmann ha defendido que el papel del distribuidor solamente cambia y lo importante son las capacidades omnicanal. El objetivo como marca es satisfacer las necesidades de los clientes que hoy en día ya son tanto digitales como físicas.

"Nuestros distribuidores son un pilar importante y seguirán siendo un pilar importante en nuestro ecosistema, pero le añadiremos las capacidades online y digitales para que el cliente tenga la mejor experiencia de marca que pueda tener con Audi", ha detallado Wortmann.

Audi en España

La división española de Audi ha alcanzado un 3% de retorno sobre ventas el pasado ejercicio. El director de Audi España, José Miguel Aparicio, ha señalado que están "centrados" en la red de concesionarios, definida por el directivo como "activo clave para el futuro".

Asimismo, Aparicio ha puesto en valor los esfuerzos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para impulsar la movilidad sostenible, como el Moves III o las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aunque "todavía hay margen de mejora" porque el mercado español, en términos de electromovilidad, sigue estando poco desarrollado en comparación con la media europea. "Lo que vemos es que nuestro gobierno es sensible. El Perte para el vehículo eléctrico es un claro ejemplo y se van a hacer grandes inversiones en los próximos años", ha destacado.

El proyecto Future: Fast Forward, liderado por el Grupo Volkswagen y Seat, fue el más beneficiado en la resolución final del Perte VEC con 357 millones de euros en ayudas y subvenciones. Audi se beneficiará indirectamente de los centros de producción porque cada fábrica podrá producir eventualmente para cualquier marca.

Respecto al A1 que se fabrica en Martorell y que, por el momento, no tiene sucesor, los directivos han confirmado que no está tomada ninguna decisión para las fábricas españolas de Martorell o Sagunto, pero revisarán regularmente la estrategia de los centros de producción.

Resultados históricos

Audi registró un beneficio después de impuestos de 7.116 millones de euros el pasado ejercicio, lo que supone un aumento del 26% en la comparativa interanual. La multinacional alemana obtuvo el mejor beneficio operativo de su historia con 7.550 millones de euros, un 37% más.

Además, la facturación fue récord, con 61.753 millones de euros y un aumento del 16%, pese a que las matriculaciones del Grupo (Audi, Bentley, Lamborghini y Ducati) cayeron un 3% en comparación con el ejercicio precedente, hasta 1,63 millones de unidades.

De cara a 2023, Audi espera vender entre 1,8 y 1,9 millones de unidades en todo el mundo y facturar entre 69.000 y 72.000 millones de euros. Además, de lograr un margen operativo de entre el 9% y el 11% y un flujo neto de caja de entre 4.500 y 5.500 millones de euros.