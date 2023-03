Porsche, Repsol o el interés en producir combustibles sintéticos

La prohibición de vender modelos de combustión a partir de 2035 ha quedado en suspenso. Alemania, principal mercado de producción y venta de vehículos en el Viejo Continente, mostró su rechazo al último trámite hasta que la Comisión Europea presentase una propuesta sobre el desarrollo de los combustibles sintéticos. Aunque sí es cierto que Alemania ha sido el brazo impulsor de esta medida, los intereses por parte de las automovilísticas y petroleras son más fuertes que nunca.

El principal problema con el que se encuentran los combustibles sintéticos es su desarrollo. Y es que hasta que esta tecnología sea escalable -para lo que aún falta tiempo- la carestía en la producción del mismo es una cuestión a tener en cuenta. De la misma manera que Europa quiere ser la primera región del mundo en tener un parque de vehículos completamente eléctrico para 2050.

Una de las empresas que más ahínco han puesto en el desarrollo de los combustibles sintéticos ha sido Porsche. La automovilística alemana inauguró en diciembre de 2022 la planta piloto de combustibles sintéticos en Punta Arenas (Chile). Esta instalación fue iniciada por Porsche e implementada con Siemens Energy y ExxonMobil, entre otros socios. Pero Porsche no ha desarrollado en solitario esta instalación, sino que ha contado con HIF Global, una compañía surgida en 2016 y que cuenta con el respaldo de la compañía con sede en Stuttgart, con un 12,5% del capital tras haber invertido 75 millones de euros. En total, Porsche ha destinado más de 100 millones de euros en el desarrollo de combustibles sintéticos.

Estos combustibles sintéticos son fabricados a partir de agua y dióxido de carbono con la ayuda de energía eólica permiten el funcionamiento prácticamente neutral en emisiones de CO2 de los motores de gasolina. Y es que Porsche, pese a que ya tiene desarrollados modelos completamente eléctricos, como el Taycan, no quiere desprenderse de la producción de vehículos de combustión.

Más fabricantes interesados

De lo que no cabe duda es que Porsche no está solo en este camino. Ferrari, Mazda e Iveco son otros fabricantes que también apuestan por el desarrollo de los combustibles sintéticos. En el caso del Cavallino Rampante, el desarrollo de su programa de innovación no solo se centrará en la transición eléctrica, sino que también contará con el desarrollo de combustibles sintéticos. De hecho, la petrolera británica Shell desarrolló el año pasado un combustible bajo en carbono pensado para la Fórmula 1 y para la escudería Ferrari.

La nipona Mazda es otra de las automovilísticas interesadas en el desarrollo de los biocombustibles. De hecho, fue el primer fabricante de vehículos en unirse en 2021 a la eFuel Alliance, una asociación que apoya el desarrollo de los biocombustibles. Y es que el constructor japonés siempre ha defendido un enfoque multiopciones en lo que al desarrollo de tecnología se refiere. Así, en Mazda siempre han sido defensores de los motores de combustión en el momento en el que se empezaba a desarrollar la electromovilidad.

Repsol, Aramco y Eni

Pero dentro de esta alianza lo que más predomina son las compañías petroleras. Repsol es una de ellas. Y no es para menos, ya que la compañía capitaneada por Antonio Brufau contará a partir de 2024 con una planta de combustibles sintéticos en Bilbao. Dicha planta está promovida por Petronor, Enagás, el Ente Vasco de la Energía y la petrolera saudí Aramco y en ella se invertirán 103 millones de euros.

De hecho, Aramco, la mayor petrolera del mundo -que cerró el año 2022 con un beneficio de 161.000 millones de euros, un 46,5% más- también tiene interés en esta tecnología. Así, la petrolera firmó una carta de intenciones para incorporarse como accionista minoritario en Horse, la empresa conjunta del Grupo Renault y Geely. "La inversión de Aramco se utilizaría para respaldar el crecimiento de la empresa y contribuir a la investigación y el desarrollo, en particular para soluciones de combustible sintético y sistemas de propulsión de hidrógeno de última generación", reconocieron las tres partes implicadas en el proceso a comienzos de marzo.

No son las únicas, ya que la petrolera italiana Eni firmó el año pasado una carta de intenciones para explorar la cooperación potencial en iniciativas de movilidad sostenible en el sector de vehículos comerciales en Europa y acelerar la descarbonización del transporte. Esta cooperación Eni tiene como objetivo definir una plataforma integrada de movilidad sostenible para flotas comerciales al ofrecer vehículos innovadores alimentados por biocombustibles y vectores de energía sostenible, como el biocombustible HVO (aceite vegetal hidrotratado), biometano, hidrógeno y electricidad, y la infraestructura relacionada.