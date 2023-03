Si detectas estos fallos en tu coche, tienes rota la dirección

El 5% de los defectos graves detectados en las ITV se debe a fallos en el sistema de dirección. ¿Sabes cómo detectar posibles problemas?

¿Has sentido en algún momento que el volante de tu coche vibra? ¿Escuchas chirridos al girar? Si tu respuesta es afirmativa, tienes un problema con el sistema de dirección del vehículo.

El sistema de dirección se encarga de orientar las ruedas delanteras (o directrices) para que el conductor pueda guiar el vehículo sin esfuerzo. Este sistema permite girar, ya sea modificando su orientación de las ruedas, en el caso de los vehículos, o disminuyendo el perímetro de su circunferencia, en el caso de las motos al inclinarse.

Dependiendo de la tecnología utilizada en la ayuda a la dirección se pueden encontrar distintos tipos de averías. Si la dirección es hidráulica, las averías más frecuentes son las relacionadas con la rotura de la correa auxiliar o las fugas de fluidos. Sin embargo, en las eléctricas, las averías suelen relacionarse con los elementos electrónicos de la servodirección.

Con mucha frecuencia, estos fallos se suelen originar por los neumáticos, ya sea por defectos en el equilibrado, deformación o un giro irregular. El desgaste de las bandas de algún neumático y los rodamientos de las ruedas delanteras también afectan el funcionamiento de las otras partes de la dirección.

Pero, ¿se detectan muchas averías del sistema de dirección? Según informa AECA-ITV, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en 2022 los defectos en la dirección representaron el 5% de los defectos graves detectados por las estaciones de ITV españolas.

¿Sabes detectar un fallo en la dirección del coche?

Los fallos en el sistema de dirección del coche afectan directamente a la seguridad del mismo, de ahí que sea un punto clave en las revisiones que se hacen en la ITV. Para saber si tu vehículo presenta signos de mal funcionamientos, aclara AECA-ITV, debes de fijarte en estos puntos:

-Dificultades al girar el volante. Un problema de la dirección asistida puede comenzar con una leve dificultad al girar al volante. El problema podría ser simplemente un bajo nivel del líquido de la dirección asistida. Sin embargo, esto suele indicar un problema más grave como una fuga.

-Chirridos o ruidos agudos al girar. A veces se puede escuchar un chirrido al girar el volante rápidamente o al conducir a velocidades más lentas. Esto a menudo puede indicar que la bomba de dirección asistida está comenzando a fallar. También pueden ser causados por una pérdida de líquido de dirección asistida. Sin embargo, el problema también puede venir por una correa de la dirección asistida defectuosa. Si se rompe por completo, nos quedaremos sin asistencia en la dirección.

-El volante vibra. No tiene que ver con un nivel bajo del líquido de la dirección asistida, probablemente se deba a que la correa de la dirección asistida está desalineada o incluso está rota, pudiendo causar una dirección inestable. También puede ser debido por un defecto de los neumáticos por encontrarse desequilibrados.

Sistema de dirección sin tuerca

-Líquido oscuro y sin olor. Es normal no tener que reemplazar el líquido de la dirección asistida durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, no dura para siempre; por ello se debe comprobar el líquido en cada revisión periódica de los vehículos. Normalmente su color es rojo y tiene un olor bastante fuerte. Si se presenta oscuro y no tiene olor, es probable que sea necesario reemplazarlo. Asimismo, si alguna vez se observa espuma o burbujas acumuladas en el depósito del líquido de la dirección (ya sea nuevo o no), generalmente indica aire o agua en el sistema.