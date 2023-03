Fernando Alonso, primer podio con Aston Martin: "Es un coche perfecto para conducir"

Increíble Fernando Alonso en la primera carrera de la temporada 2023 de F1. El asturiano no ha podido empezar mejor su andadura en su nueva escudería, Aston Martin, consiguiendo la tercera posición en una carrera apasionante.

Ya se palpaba en el ambiente que el GP de Baréin de F1 iba a ser una carrera mítica para el equipo de Aston Martin de F1. Y así ha sido. Tercer puesto para Fernando Alonso, por detrás de Verstappen y de Checo Pérez a los mandos de los imparables Red Bull.

El pasado viernes 3 de marzo, Fernando Alonso, pilotando el Aston Martin AMR23, después de haber acabado con el segundo crono el primer ensayo, marcó el mejor tiempo del día en la sesión nocturna en el Gran Premio de Baréin, el primero del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023, en el circuito de Sakhir. Y este domingo, el español no ha defraudado. Se le ha visto disfrutar. "This is a lovely car to drive" (es un coche perfecto para conducir), resaltó Alonso por radio en plena carrera.

Nos gusta la sangre fría de Alonso

Ha sus 41 años el asturiano ha demostrado que sigue todo un campeón. Qué sangre fría la de Fernando que, desde el principio, saliendo de la quinta posición y perdiendo dos posiciones, parecía que volaba a los mandos de su Aston Martin, con una remontada final espectacular, distanciándose de Carlos y de Hamilton, con ayuda, eso sí, del abandono de Leclerc. ¿Hubiera llegado Fernando a alcanzar a Leclerc, en esa lucha por el tercer puesto, si este no hubiese tenido que abandonar la carrera? Es muy probable que sí.

En su increíble batalla por los primeros puestos, Alonso se lo ha tenido que trabajar, adelantando en su lucha por el podio al Alfa Romeo de Bottas, a los Mercedes de Russell y Hamilton y al Ferrari de Carlos Sainz. Ha sido un "carrerón" que le ha sabido a gloria.

Un fin de semana genial

"Ha sido un fin de semana genial, ha comentado Fernando Alonso, y terminar en el podio en la primera carrera del año es realmente increíble. Lo que ha hecho Aston Martin consiguiendo tener el segundo mejor coche de la carrera por detrás de los Red Bull es irreal. Ha sido emocionante, la gente ha disfrutado con la carrera y nosotros también".

La siguiente cita de la temporada 2023 de la F1 será en el GP de Arabia Saudita, los días 17 a 19 de marzo. La emoción está servida.