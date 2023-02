Probamos el DS 7 360, un SUV muy deportivo firmado por DS Performance

Probamos esta semana el nuevo tope de gama de la marca DS, el SUV DS 7, un vehículo de cinco plazas, con una mecánica híbrida enchufable de 360 CV cargado de lujo y tecnología, pero también muy deportivo.

El pasado otoño la marca francesa lanzó al mercado la primera puesta al día de su gama, el DS 7, un modelo que, entre otros muchos cambios, modificaba su nombre. Ya no era el DS 7 Crossback, sino simplemente DS 7. Y es que con este modelo comenzó a funcionar realmente la marca francesa, al ser su primer modelo exclusivo.

Gracias a este modelo, la marca ha ido haciéndose con un hueco en el mercado del vehículo premium. Un segmento sin duda complicado en el que los fabricantes alemanes, Audi, BMW y Mercedes dominan con claridad desde hace años. Por ello, el DS 7 Crossback tuvo que abrir este mercado a una nueva marca caracterizada por el lujo, pero diferente al de los fabricantes alemanes y basado en el lujo francés.

Rivales alemanes

Sus rivales germanos ofrecen coches buenos, por supuesto, muy bien terminados, con buenos materiales y potentes mecánicas. Pero DS vino a traer aires nuevos a este segmento porque, a todo eso, que también incluyen los modelos de DS, aporta un toque francés de exclusividad. Una manera diferente, con un cuidado por cada detalle, por el reloj en la consola central, por los interruptores diferentes. Y también por el trabajo con los materiales, la piel con acabado bracelet o las costuras de punto de perla en un color diferente. Muchos detalles para marcar la diferencia.

En su interior destaca una gran pantalla de forma alargada y gran visibilidad.

Pero lo mejor es que los modelos de DS ofrecen también un nivel de tecnología similar, perfectamente comparable con la de los modelos alemanes. En este sentido, cabe destacar los sistemas de ayuda a la conducción más avanzados, las luces de led o detalles menos habituales, como la visión nocturna o la suspensión inteligente predictiva.

Aquel DS 7 fue el precursor de esta nueva familia de lujo francés. Se trata de un todocamino de tamaño medio, un modelo por ello comparable con un BMW X3, Mercedes GLC o Audi Q5. Pero esta familia DS tiene otros tres modelos a la venta, los DS3, un vehículo del segmento B y cierto estilo todocamino, pero pensado básicamente para la ciudad. Un modelo que, por cierto, acaba de ser renovado. Y completan la oferta DS una berlina de lujo, el DS9, y un compacto, también con cierto estilo todocamino, el DS4.

Ambicioso plan

Siguiendo la estrategia de electrificación del grupo Stellantis, también la marca DS lleva muy avanzados sus planes de electrificación, de momento en base a dos líneas tecnológicas. Por un lado, los más grandes, DS 7 y DS9, se centran en sus variantes híbridas enchufables, aunque también está disponible una versión de acceso de gasóleo.

Las versiones más potentes, como esta 360, incorporan la suspensión predictiva.

Y por lo que se refiere al más pequeño, el DS3, se ofrece con mecánicas gasolina, además de una opción eléctrica pura. Y en este sentido, el más completo es el DS4, ya disponible con versiones gasolina, diésel e híbrida enchufable, y que en los próximos meses se lanzará también con versión solo eléctrica. El plan de electrificación es muy estricto. Desde 2024 cada coche nuevo de la marca que se lance al mercado será solo 100% eléctrico. Y a partir de 2026, solo se venderán modelos DS eléctricos puros.

Este nuevo DS 7 es un claro exponente de esta apuesta, el modelo se ofrece con cuatro mecánicas diferentes, un diésel de acceso, solo disponible en algunos mercados como el español, y tres opciones híbridas enchufables con potencias de entre 225 y 360 caballos. El primero de ellos con tracción delantera, al llevar solo un motor eléctrico situado entre el motor térmico y el cambio de marchas. Sin embargo, los dos más potentes incorporan un segundo motor eléctrico en el eje trasero, lo que le proporciona la tracción 4x4.

Este nuevo DS 7 es una evolución del modelo lanzado en 2017, con una estética renovada, sobre todo en su frontal y su zaga. También en su interior encontramos numerosos cambios, destacando en su bonito y elegante salpicadero una nueva pantalla central. Es alargada, de 11 pulgadas y proporciona mucha información.

Tecnología avanzada

Como su antecesor, es un vehículo con mucha tecnología incorporada en su equipamiento. Tiene algunos elementos que solo ofrecen en sus gamas más altas los rivales alemanes. Temas como la suspensión predictiva, que se adapta en todo momento al estado de la carretera, o la visión nocturna, entre otras muchas tecnologías.

La gran calidad de terminación y el cuidado por el detalle, las claves del DS 7 360.

Su sistema de iluminación también emplea la tecnología más avanzada de led que funciona de forma automática iluminando al máximo la carretera pero sin molestar a los otros usuarios. Y el conjunto de sistemas de ayuda a la conducción, un completo paquete de ADAS, proporciona un comportamiento muy seguro en todo momento y hace que su conducción sea muy relajada.

Nuestra unidad de pruebas correspondía a la variante tope de gama, con esa combinación de dos motores eléctricos y un propulsor de gasolina de 200 caballos. El resultado es una potencia máxima combinada de 360 caballos que le proporcionan una gran agilidad de marcha. No solo en la ciudad, donde lógicamente se mueve muy bien por su elevada cifra de par, sino también por su etiqueta "0 emisiones".

Bien en carretera

También en carretera se mueve con una gran soltura, ofrece una pisada sobre el asfalto del máximo nivel y esa tracción 4x4 se agradece. La realidad es que aunque vayamos deprisa, se aprecia que el conductor tiene siempre un gran control sobre el coche. Además, el conductor puede elegir entre cinco modos de conducción, 4WD, híbrido, Sport, Comfort o eléctrico, dependiendo del momento y del tipo de carretera. Con ello el vehículo se convierte en un elemento más del estado de ánimo del conductor.

Su frontal es nuevo con los faros LED de serie muy estilizados y una parrilla actualizada,

Un coche del segmento premium, un modelo para poder competir en el mercado con sus rivales alemanes y hacerlo con las máximas garantías. Para ello cuenta con una moderna y eficiente mecánica híbrida enchufable asociada con el cambio automático de 8 marchas. Su autonomía en modo eléctrico alcanza los 58 km.

Un Gran Turismo SUV

Esta versión 360 reencarna el espíritu gran turismo de los grandes ruteros del siglo pasado, pero adaptado al nuevo estilo SUV, de carrocería más amplia y sobre todo más alta. De hecho, esta versión 360 ha sido un desarrollo específico del departamento de competición de la marca, DS Performance. El chasis se baja 15 mm, las vías se ensanchan (+ 24 mm en la parte delantera, + 10 mm en la parte trasera) y los frenos delanteros aumentan su superficie hasta 380 milímetros de diámetro. E incluye pinzas de cuatro pistones firmadas como DS Performance.

Sus 555 litros de capacidad de maletero, pese a la batería, le convierten en una buena alternativa de viajes largos.

Con todo ello, esta versión se convierte, no solo en la más lujosa, sino también la más dinámica de la nueva familia DS 7 y el sucesor perfecto del concepto Gran Turismo. A ello también contribuye su neumático. Emplea un tipo de rueda desarrollado por Michelin para los vehículos más deportivos, el Pilot Sport.

Y también su medida deja claro que no es un coche pensado para hacer mucho campo con él, aunque se puede. Las ruedas que tiene son de 21 pulgadas y con un perfil muy bajo, 35. Con ello, proporciona un funcionamiento óptimo en carreteras con buen asfalto y a alta velocidad, pero conviene no salir mucho del asfalto si no queremos dañar nuestras llantas y sobre todo evitar un riesgo en la cubierta..

Ofrece un equipamiento muy completo y un esmerado cuidado por el detalle. Pero sobre todo, cuenta con la exclusividad que garantiza una marca francesa, en un sector en el que cada día son más frecuentes los Audi, BMW o Mercedes.

Ficha Técnica

DS 7 360

Motor de gasolina: 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 200 CV

Par motor: 300 Nm a 3.000 rpm.

Cilindrada: 1.598 cc

Combustible: gasolina

Motor eléctrico delantero

Potencia 110 CV

Motor eléctrico trasero

Potencia: 113 CV

Potencia combinada: 360 CV

Capacidad de la batería: 14,2 kWh

Velocidad máxima: 235 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 5,6 segundos

Tracción: 4x4

Consumos homologado WLTP en ciclo combinado 1,8 litros.

Autonomía eléctrica: 58 km

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,59 x 1,89 x 1,62 metros

Capacidad maletero: 555 litros.

Peso en vacío: 1.930 kg.

Precio: desde 65.500 euros.