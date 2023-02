Griffiths (Anfac): "Solo tiene sentido hacer plantas de baterías en países con energía renovable"

Wayne Griffiths (Dukinfield, Reino Unido) es el presidente de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones desde enero de 2022. Con la mitad de su mandato ya efectuado, el también presidente de Seat/Cupra sabe de la importancia de la transformación del sector. Más aún en un momento en el que los fabricantes están dilucidando dónde producirán su próxima generación de vehículos eléctricos.

El patrón de los fabricantes también alerta del grave perjuicio que acarrearía la entrada en vigor de la normativa Euro 7 en España. No obstante, Griffiths reconoce que los fabricantes no están en contra de esta normativa, sino que hay que implementarla "de una manera ordenada y pragmática". Más aún cuando el sector está llevando a cabo grandes inversiones en materia de electromovilidad. El directivo británico atiende a elEconomista.es en el marco de la tercera edición del Foro Anfac.

EEUU, China y México se han lanzado a aplicar políticas proteccionistas en su industria, ¿cómo afectará a la industria europea?

Creo que tenemos que protegernos del proteccionismo, hay que ser competitivos. Creo que hay que abrirse al mundo y tener explotación, así como una economía libre. Estoy en contra del proteccionismo. Asimismo, Europa también tiene que ser competitiva contra los competidores de China y Estados Unidos y ofrecer incentivos similares a los que se ofrecen en estos países. De lo contrario, va a haber un desequilibrio geopolítico.

¿Qué supondrá para la industria española la nueva normativa Euro 7?

Tendría una implicación muy grave porque, especialmente los coches pequeños que son los que se ensamblan en las fábricas españolas, sería casi imposible cumplir con los objetivos para la producción de los mismos. Tendría un efecto en el empleo grave y también desviaría el foco de llegar al eléctrico. Pero quitar el coche de combustión sin haber llegado al eléctrico, provoca dejar un hueco. Creo que hay que acelerar el eléctrico y, a partir de ahí, se puede incrementar las exigencias con los modelos de combustión. Solo prohibiendo no es la solución. Nosotros no estamos en contra de la normativa Euro 7, solo que hay que hacerlo de una manera ordenada y pragmática y se puede conseguir.

¿Por qué está fallando el despliegue de infraestructura de recarga?

Eso es como ¿qué fue antes: el huevo o la gallina? Si preguntas a los que tienen que poner los puntos de recarga te responderán que dónde están los coches eléctricos. Creo que primero tenemos que tener los coches eléctricos accesibles a nivel de precio. Eso está pasando ahora, gracias a las grandes inversiones, también al Perte del vehículo eléctrico y conectado y los fondos europeos. Luego tiene que haber medidas para incentivar la venta del coche eléctrico. Con estas dos cosas hay que poner en marcha la infraestructura de recarga, pero paralelamente. Hay que tener clientes y al mismo tiempo ir desarrollando este servicio que hace falta.

¿Está perdiendo España oportunidades de inversión en movilidad eléctrica?

No está perdiendo, sino que está empezando a ganar estas oportunidades con algunas inversiones que ha anunciado la ministra, como la del Grupo Volkswagen. Creo que hay una gran carta para jugar y no es por incentivos o por costes más bajos. Creo que este país tiene una ventaja frente al resto que es la energía renovable, tanto en un contexto europeo como internacional. Este país tiene un enorme potencial con la energía renovable. Solo tiene sentido hacer fábricas de baterías en países donde puedes hacerlo con energía renovable porque si no es una contradicción. Creo que si se puede juntar esta parte en la solución es una gran ventaja para este país. También hay que incentivarlos y ser competitivos pero el gran tema aquí es la energía renovable y este potencial de este país aún está por explotar.

¿Goza la automoción española de buena salud?

Creo que tiene una buena estructura y ahora es el momento de transformarlo. Tiene una buena base, con gente muy bien formada, fábricas, una red de componentes muy potente. Ahora hay que acelerar la transformación, ya que tener base no te garantiza el futuro. Ahora hay que tener el coraje para tirarse a la piscina e ir a lo nuevo. Todo ello en medio de una tormenta perfecta a nivel mundial, con guerras, pandemia, inflación y demás retos. Al mismo tiempo hay que invertir en dos modelos de negocio, ya que seguimos con los motores de combustión y tenemos que fabricar y hacer otro esfuerzo más grande con el coche eléctrico. Creo que nuestra industria en España tiene muy buen potencial si se toman ahora las decisiones que han de tomarse. Pero sin tomarlos...

Desde Anfac han propuesto 13 medidas para acelerar la movilidad eléctrica y tan solo se ha aprobado una, ¿qué está fallando?

La ministra Reyes Maroto ha reconocido que España se está quedando a la cola de Europa en electrificación y en infraestructura de recarga. Creo que hay conocimiento y saben que hay que hacer algo. Ahora tenemos que discutir qué podemos hacer. Nosotros desde Anfac no queremos inventar nada, no queremos hacer medidas sofisticadas. Queremos coger lo que ha funcionado en Portugal, en Alemania, en Francia y en otros países que han conseguido este salto en penetración del vehículo electrificado. Dentro de las 13 medidas hay tres importantes; la primera, que el cliente privado compre un coche eléctrico a través de incentivos; luego, con el tema del coche de empresa a través de incentivos fiscales para que cambien sus flotas; y el tercero, tener este plan pragmático del despliegue de infraestructura de recarga. Y no es por falta de voluntad en el Gobierno, hay voluntad en el Ministerio de Industria y también a nivel de presidencia del Gobierno, pero hay que tenerlo en el conjunto para poder implementarlo.

Acaba de cumplir la mitad de su mandato al frente de Anfac, ¿qué balance hace de este año?

Aún quiero implementar muchas más cosas. Creo que a nivel industrial con el Perte del vehículo eléctrico y conectado ha habido decisiones muy importantes. Este año quiero concentrarme más en el tema de arrancar las medidas de electrificación y convertirlas en realidad.