El precio de la gasolina vuelve a superar al del diésel tras casi un año de anomalía

Hasta hace no mucho tiempo, y ante la decisión de adquirir un coche nuevo, era cotidiano escuchar escuchar aquello de que "el (coche) diésel sale más a cuenta que el gasolina". Esto se debía a que el gasoil siempre fue más barato, con momentos puntuales y excepcionales en los que se invertía la tendencia.

De hecho, desde el año 2002, solo se produjo este inusual fenómeno a lo largo de varios meses de 2008, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. La justificación que se dio en aquel momento sobre aquel acontecimiento fue que la cotización del diésel se situó por encima de la de la gasolina en los mercados internacionales.

La invasión rusa en Ucrania, iniciada a finales del pasado mes de febrero, alteró de nuevo este ecosistema, haciendo que el gasoil sobrepasara el precio de la gasolina sin plomo 95 en dos ocasiones: primero, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, y después, desde el pasado mes de agosto en adelante.

En este último año, el hecho de que el diésel fuera más caro que la gasolina ha sido, por lo tanto, lo normal. Al menos, hasta esta semana.

Un céntimo más barato (de media)

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el pasado 9 de febrero, y por primera vez desde agosto, se produjo un cruce entre ambos precios, y la gasolina se equiparó al diésel. La gasolina costó, de media, 1,628 euros el litro, mientras que el diésel, 1,629 euros. Es decir, 0,1 céntimos más caro de media.

No fue un hecho puntual, dado que a lo largo de los siguientes días la brecha fue a más, y el diésel siguió registrando medias por debajo de la gasolina. A día 13 de febrero, la última fecha de la que se disponen datos, la diferencia se sitúa justo en un céntimo por litro. No obstante, se trata de una media, y puede que este cambio no se refleje en muchas gasolineras del país.

A falta de que se publique el último Boletín Petrolero de la Unión Europea, este acontecimiento se recoge en otros portales web que cubren habitualmente esta información y realizan sus propias medias de manera independiente conforme a los datos del MITECO. Así puede comprobarse en Dieselogasolina.com (este miércoles, el diésel está 0.023 euros por debajo) o en MiCarburante.com (a 0,019 euros por debajo).

Esta situación sorprende aún más cuando se esperaba que el precio del gasoil aumentase de forma paulatina, como consecuencia del veto europeo al diésel ruso que entró en vigor el pasado 5 de febrero.

Habrá que ver a lo largo de los próximos días y semanas si la provisión llevada a cabo por el Gobierno para atenuar esta medida es suficiente (como parecen indicar los precios de las estaciones de servicio hasta ahora); o, por el contrario y tal y como afirmaron los peores vaticinios, seremos testigos de una nueva y notable subida de precios.