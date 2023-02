Cuidado si conduces un coche sin etiqueta de la DGT. Estas cámaras te van a vigilar

Si circulas por la M-30 madrileña, con un coche no domiciliado en Madrid y sin etiqueta de la DGT, vas a estar muy vigilado. De momento ya se han instalado 44 cámaras que comenzarán a sancionar después de las elecciones municipales este mes de mayo. Y esta es la multa.

Desde el pasado enero de 2022, los coches sin etiqueta ambiental no domiciliados en Madrid antes de 2022 tienen prohibido el acceso al interior de la M-30. Desde entonces un total de dieciséis cámaras utilizadas para captar las infracciones por rebasar semáforos en rojo han sancionado ya a más de 45.000 automovilistas con multas cuyo importe económico han superado los 9 millones de euros.

Insistimos en que el Ayuntamiento solo limita la circulación de los coches sin etiqueta a aquellos que no estén dados de alta en el padrón municipal de Madrid. Si pagas el impuesto de circulación de Madrid, sí puedes circular. Por tanto, los usuarios que residan en cualquiera de los municipios de la periferia madrileña, y paguen dicho gravamen en los mismos, o de otras provincias no podrán acceder o circular por toda la M-30 si su coche no lleva etiqueta.

Restricciones también por la propia M-30

Pero las restricciones se han hecho más duras desde el pasado 1 de enero, ya que, además de por el interior de la M-30, los automóviles sin la etiqueta tampoco podrán circular por la propia vía de circunvalación. Y, a partir de 2024, las medidas medioambientales se volverán todavía más duras: la restricción de la circulación afectará a todo el término municipal de Madrid.

Así, y por hacer un resumen, en Madrid, desde enero no pueden circular ni acceder los automóviles sin distintivo no domiciliados en Madrid en la M-30 al completo, en toda la almendra central (zona interior de la ciudad enmarcada por la M-30) y en 2024 en todo el municipio. A partir del 1 de enero de 2025 ya no podrá acceder a Madrid ni circular por la M-30 ningún vehículo (empadronado o no) sin la etiqueta medioambiental.

Estas medidas, hasta 2025, solo se aplicarán a los coches sin etiqueta, ya que las motocicletas, furgonetas y camiones, de momento, pueden todavía circular en la M-30 in limitaciones.

Multas de 200 euros por circular sin etiqueta

Para controlar los accesos indebidos de los vehículos sin?distintivo ambiental a la M-30, según nos informan desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el Ayuntamiento de Madrid ha suscrito un contrato de 3,5 millones de euros con una multinacional austriaca para la instalación inicial de 44 cámaras, que comenzarán a sancionar después de las elecciones municipales con multas de 200€.

¿Dónde están ubicadas las cámaras sancionadoras?

Estos son los lugares exactos donde el Ayuntamiento de Madrid va a instalar las cámaras sancionadoras y el número de cámaras que se colocarán.

Entrada Costa Rica Exterior. 2

Entrada Ramon y Cajal. 2

Entrada A2. 2

Entrada Marqués Corbera. 2

Entrada Pacífico. 2

Av. Manzanares – Salida Túnel. 2

Marqués de Vadillo. 3

Paseo Extremadura. 2

M30 Entrada túnel San Pol. 2

Entrada A6. 2

Entrada El Pardo M40. 2

M30 Betanzos. 2

Entrada Sagrado Corazón. 2

Acceso Costa Rica interior lateral. 2

Vinateros interior. 2

A3 entrada M30 Sur. 2

A4 entrada M30. 1

Santa María de la cabeza – Antonio López. 2

Entrada Carretera Castilla interior. 2

Entrada M40 interior. 2

Betanzos Interior. 2

Av Andalucía – Gta Málaga. 2