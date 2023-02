Llegan las ayudas de los fabricantes de coches para el terremoto de Turquía

Los fabricantes de automóviles no se lo piensan dos veces. Ante catástrofes, no escatiman en aportar su granito de arena, y el terremoto de Turquía y Siria no es una excepción. El Grupo Volkswagen, el Grupo Hyundai y Porche ya han enviado sus importantes donativos.

Tras el devastador terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que ha sacudido las provincias del sureste de Turquía y norte de Siria, provocando daños en numerosas infraestructuras y miles de personas fallecidas y heridas, también las marcas de automóviles se ponen en acción.

Volkswagen AG y las marcas del Grupo acaban de anunciar que donarán un millón de euros para la ayuda humanitaria en las regiones afectadas por el terremoto. La UNO-Flüchtlingshilfe e.V. y la Cruz Roja Alemana (DRK) recibirán 500.000 euros de donación cada una. El Grupo Volkswagen, junto con el Comité de Empresa del Grupo, también hace un llamamiento a los empleados para que contribuyan en las donaciones destinadas a ayudar a los afectados por el terremoto.

Los medios aportados por el Grupo Volkswagen servirán para ayudar a los más necesitados y se utilizarán para distribuir suministros de socorro y ayuda médica. Los equipos de expertos de las organizaciones están proporcionando alojamiento, alimentos y ropa de abrigo. También están apoyando las medidas de rescate y recuperación.

Por su parte, Hyundai Motor Group está proporcionando donaciones por un total de 2 millones de dólares (1,8 millones de euros, aproximadamente) que se utilizarán para los esfuerzos de socorro en Turquía y Siria. Hyundai Motor Group, Hyundai Motor Company, Kia y Hyundai Mobis contribuyen a las donaciones, que se realizarán a través de la Cruz Roja Coreana y se utilizarán para actividades locales de socorro y recuperación de daños.

Además de esta donación, la filial local de Hyundai Motor, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret, ya había ampliado anteriormente la ayuda de emergencia, proporcionando 500.000 euros en equipos de socorro para víctimas, incluidos cortadores y amoladoras, y artículos de primera necesidad como alimentos, artículos sanitarios y suministros para el frío clima.

Porsche AG está ofreciendo ya su ayuda los afectados mediante una donación de un millón de euros a "Aktion Deutschland hilft e.V.", un grupo que engloba agencias alemanas de ayuda humanitaria. Además, el Consejo de Dirección, junto con el Comité de Empresa, han hecho un llamamiento a los empleados de Porsche para que contribuyan a ayudar a los damnificados a través de la plataforma interna "Porsche hilft" (Porsche ayuda).