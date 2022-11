España instala tan solo 793 puntos de recarga en el tercer trimestre

España ha cerrado los tres primeros trimestres del año con un total de 16.565 puntos de recarga de acceso público, lo que supone 793 puntos más que al cierre del primer semestre, según datos del Barómetro de Electromovilidad de la patronal de fabricantes (Anfac) correspondiente al tercer trimestre del año.

Así, España se mantiene a la cola de Europa en lo que se refiere a la penetración de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga de acceso público, tan solo por delante de Hungría y República Checa. De esta manera, la patronal ha descartado que se alcance este año el objetivo de 45.000 puntos de recarga, necesarios para cumplir con las exigencias de los objetivos europeos y marcados a nivel nacional por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030.

Asimismo, de los 793 puntos de recarga instalados en el tercer trimestre, 418 corresponden a potencias de hasta 22 kW, es decir, carga lenta que, en total, ya representa el 81% del total de la infraestructura pública instalada en España. En el último trimestre se han instalado un total de 307 nuevos puntos de recarga por encima de los 50 kW, asociados a la carga rápida con tiempos inferiores a los 40 minutos. Cabe destacar que el 89% de los puntos de recarga de acceso público de alta potencia responde a proyectos de fabricantes de automóviles.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha explicado que "los datos registrados en este barómetro de electromovilidad no hacen más que reflejar el lento progreso en materia de infraestructura de recarga y de entrada de vehículos electrificados". Asimismo, el directivo ha recordado que la "transición hacia el vehículo electrificado ha de ser un ejercicio conjunto. No puede ser solo empujado por las marcas de automoción como está ocurriendo hasta la fecha. Somos fabricantes de coches no de puntos de recarga".

En lo que a la penetración del vehículo electrificado se refiere, en los tres primeros trimestres del año, España ha matriculado 55.472 turismos electrificados, habiendo cumplido solo el 46,2% del objetivo de las 120.000 unidades necesarias en 2022 para cumplir los objetivos de reducción de emisiones exigidos. Para lograr alcanzar este hito, se tendrían que haber registrado 90.000 unidades electrificadas hasta el mes de septiembre.

En lo referente al indicador del vehículo eléctrico puro sobre el mercado electrificado, España ocupa la última plaza europea, con 54,8 puntos, cuando la media de la Unión Europea alcanza los 79,7 puntos.