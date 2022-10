Hyundai Ioniq 6: probamos la nueva berlina eléctrica ultraeficiente

Hyundai está preparando su estrategia de electrificación con una gama de productos de máxima eficiencia. Prueba de ello es el nuevo Ioniq 6 que, gracias a su afinada aerodinámica y a su rendimiento energético, logra un consumo eléctrico inferior a 14 kWh/100 km y una autonomía de 614 km.

El avance tecnológico en materia de electrificación está creciendo en progresión geométrica y ya se pueden encontrar en el mercado varios modelos eléctricos capaces de superar los 600 km de autonomía. Eso sí, de momento, hay que afinar bastante con el pedal del acelerador, vigilar el uso de accesorios como la calefacción o el aire acondicionado o aprovechar el desnivel del recorrido para poder lograr las autonomías anunciadas cuando se circula fuera de la ciudad.

Diseño muy original en el Hyundai Ioniq 6.

Con la llegada del Ioniq 6, prevista en nuestro país para comienzos de 2023, queda claro que la aerodinámica es un factor clave fundamental para lograr una mejora de la eficiencia energética, pues estamos hablando de la misma plataforma, los mismos motores y baterías que se emplean en el Ioniq 5, pero, en este caso, se logra un incremento de autonomía superior a los 100 km gracias al buen trabajo llevado a cabo en la carrocería.

Dos tamaños de batería, tres motores disponibles

Dispone de dos capacidades de batería, una pequeña, de 53 kWh y 264 celdas, y otra más grande de 77,4 kWh con 384 celdas y niveles de potencias de 151, 229 y 325 CV, en función de la batería elegida y si se trata de propulsión trasera o total.

En el caso de la versión de acceso, con batería de 53 kWh, anuncia una potencia máxima de 151 CV, un par máximo de 350 Nm y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos, con un consumo de solo 13,9 kWh/100 km, lo que le otorga una autonomía de 429 km en ciclo WLTP.

El nuevo modelo contará con dos capacidades de batería y tres diferentes motores.

Con la batería de mayor tamaño, de 77,4 kWh están disponibles dos versiones. La primera, con tracción trasera, asociada a un motor de 229 CV y 350 Nm de par, que anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y promete un consumo de 16 kWh/100 km con neumáticos de 20 pulgadas y que rebaja hasta los 14,3 kWh/100 km si monta llantas de 18 pulgadas, de forma que las autonomías homologadas son de 545 y 614 km, respectivamente.

La versión más potente, también con batería de 77,4 kWh de capacidad total y dos motores que proporcionan tracción a las cuatro ruedas sin necesidad de unión mecánica entre los ejes, alcanza los 325 CV de potencia y anuncia un par de 605 Nm. En este caso, la aceleración de 0 a 100 km/h de rebaja hasta los 5,1 segundos, mientras que el consumo registrado con llantas de 18 pulgadas es de 15,1 kWh/100 km y autonomía de 583 km y, en caso de equipar neumáticos de 20 pulgadas, el consumo aumenta a 16,9 kWh/100 km y la autonomía desciende a 519 km en ciclo WLTP.

Interior similar al del Ioniq 5, muy sencillo y práctico.

Dispone de arquitectura eléctrica de 800 voltios, que también permite funcionar a 400 V y sistema de carga bidireccional V2L a 230 voltios y 3.400 W para suministrar energía a dispositivos externos mediante un adaptador Mennekes-Schuko que se instala en la toma de carga. Así, la batería de 53 kWh, en enchufe doméstico a 230V 16 A requerirá de 24 horas para una carga completa; 8 horas si conectamos con wallbox a 7,4 kW y a 6 horas si empleamos uno trifásico de 11 kW. En el caso de la batería grande, de 77,4 kWh, el tiempo ascenderá a 34 horas mediante conexión doméstica a 230V; 12 horas a 7,4 kW y 8 horas a 11 kW. Mediante cargador de corriente continua, a 250 kW, permite pasar del 10 al 80 por ciento de carga en solo 18 minutos.

A diferencia de otros fabricantes, que instalan las baterías en uno o dos pisos en función de la capacidad, normalmente instalando la segunda unidad bajo el asiento posterior, el Ioniq 6 de gran capacidad, prolonga la situación de las celdas (384) en el mismo plano inferior, llegando hasta las aletas posteriores.

Brillantes prestaciones y excepcional suavidad de marcha.

En cualquier caso, las cifras de rendimiento, consumo y autonomía son excelentes en cualquiera de las tres versiones que se comercializarán del modelo, pues estamos hablando de consumos comprendidos entre 13,9 y 16,9 kW/100 km, cifras muy inferiores a las que muestran la mayoría de los competidores del mercado.

También contribuye a la rebaja del consumo la utilización de un sistema de baterías refrigeradas/climatizadas a través de una eficiente bomba de calor, que consume menos energía y es capaz de calentar o enfriar la batería para mejorar el proceso de recarga.

Aerodinámica de récord

Precisamente ha sido el buen trabajo llevado a cabo en materia de aerodinámica, el que ha permitido no solo estos excelentes datos de eficiencia, también el rendimiento del motor, el nivel de ruido y suavidad de marcha están relacionados con este aspecto tan importante. Desde la producción del modelo Pony, hace más de 30 años, hasta el desarrollo del Ioniq 6, el coeficiente aerodinámico de la carrocería se ha reducido exactamente a la mitad. Incluso respecto al Ioniq 5, a igualdad de motor y batería, con una cifra de resistencia aerodinámica buena, de 0,29 para tratarse de una carrocería crossover y 507 km de autonomía, el Ioniq 6, con un coeficiente de 0,21, supera en 104 km el alcance de éste, totalizando 614 km.

Están disponibles llantas en medida de 18 o 20 pulgadas, muy aerodinámicas.

Inspirado en el concepto Prophecy de 2020, el Ioniq 6 cuenta con una carrocería berlina de 4 puertas de 4,85 metros de longitud, 1,88 m de anchura y 1,49 de altura, con una distancia entre ejes es de 2.950 mm. Tiene formas muy suaves y redondeadas, que el diseñador describe como "de un único trazo" para favorecer la resistencia al aire. También en este sentido se ha cuidado hasta el mínimo detalle en la canalización de entrada hacia las ruedas desde la parte delantera, el empleo de un suelo completamente plano o la incorporación de deflectores aerodinámicos que mejoran el flujo del aire. De serie monta llantas de 18 pulgadas con neumáticos 225/55 R18, si bien se ofrecen también llantas semicarenadas de 20 pulgadas con neumáticos 245/40.

Opcioanalmente podrá contar con retrovisores laterales mediante cámaras.

Incluye un llamativo alerón trasero sobre el que se instala un conjunto de luces led "pixel" muy llamativas, que mejora la carga aerodinámica, evita turbulencias y canaliza el flujo de la salida del aire. Los retrovisores pueden ser mediante cámaras de televisión (serán una opción disponible para Europa) o espejos convencionales de cristal. Pudimos probar esta función de las cámaras en nuestra unidad de prueba y la verdad es que tienen una calidad espectacular. No es fácil acostumbrarse a ellas, pues el ojo va siempre a buscar los puntos exteriores, pero tras un breve periodo de adaptación logramos acostumbrarnos. Además, Hyundai afirma que gracias a estos dispositivos, se logra aumentar la autonomía en unos tres kilómetros por cada carga completa de batería.

En el caso de las cámaras, con menor superficie que los espejos tradicionales, van montadas sobre una carcasa transparente que permite ver los componentes internos del conjunto, lo mismo que ocurre con la antena "aleta de tiburón" instalada en la parte posterior del techo. Resulta sorprendente que, dado el nivel tecnológico del modelo, no recurra a este tipo de soluciones mediante cámaras para el retrovisor central, como sí están haciendo Renault o Lexus. Además, el Ioniq 6, dadas las formas de la carrocería, la visibilidad posterior no es uno de los puntos más fuertes del modelo.

Interior amplio

La distancia entre ejes del Ioniq 6, de casi tres metros de longitud, ha permitido diseñar un habitáculo muy amplio y diáfano, ya que los principales órganos mecánicos son de pequeño tamaño y están estratégicamente ubicados, como la batería bajo el piso del coche, el motor en el eje trasero y el conjunto inversor en la parte delantera. Así, además de facilitar la posición del puesto de conducción y ofrecer más espacio para los ocupantes, dispone de un maletero de 401 litros de capacidad, con buena anchura y profundidad, si bien la boca de carga no es especialmente amplia, al no disponer de un portón. Para mejorar el espacio de carga en caso de necesidad, los respaldos posteriores se pueden abatir en fracciones 1/3 y 2/3. Eso sí, cuenta también con un pequeño espacio delantero, tipo "frunk", que permite almacenar allí los cables de carga o pequeños objetos, pues no es especialmente grande.

Las carcasas de las cámaras son transparentes para resaltar los componentes tecnológicos.

El acceso a las plazas delanteras es bueno, ya que no hay nada que interfiera al abrir las puertas, aunque no ocurre lo mismo detrás, pues la curvatura del techo en la parte posterior obliga a agachar un poco la cabeza para entrar o salir pero, una vez dentro, el espacio es muy amplio y cómodo, pues dispone de suelo plano y mucho espacio para las piernas.

La instrumentación y el equipo multimedia es similar al que emplea el Ioniq 5, con dos pantallas unidas de 12,3 pulgadas cada una. Los mandos de las ventanillas se han pasado a la consola central y desde el propio volante –que en lugar de logo incluye cuatro pilotos que cambian de color en función del modo de conducción que hayamos elegido y el estado de carga de la batería-, se manejan la mayoría de las funciones de audio, velocidad de control de crucero, distancia al vehículo precedente o los modos de conducción, Eco, Normal y Sport.

La climatización se maneja desde mandos físicos en la consola central.

Cuenta con bastantes huecos para depositar pequeños objetos, cargador de teléfono inalámbrico, tomas USB y de 12 voltios y un particular sistema de iluminación con 64 colores a seleccionables y una función que permite cambiar la intensidad de la iluminación en función de la velocidad.

Actualización a distancia

Como no podía ser de otra manera, también ofrece el sistema de actualizaciones inalámbricas (Over The Air) para modificar el funcionamiento del software, la gestión de la batería, sistemas de asistencia o la cartografía de la navegación sin necesidad de pasar por el taller.

La silueta fluida de la carrocería permite un coeficiente aerodiná mico de 0,21; la mitad de lo habitual hace 30 años.

También cuenta con un extenso programa de ayudas a la conducción y sistemas de seguridad de última hornada, como el asistente a la conducción en autopista con sistema de centrado en el carril, programador de velocidad activo inteligente, sistema de asistente en cruces que detecta riesgo de colisión, asistente de cambio involuntario de carril, advertencia de salida segura del habitáculo, alerta de tráfico trasero cruzado, cámaras de ayuda al aparcamiento, asistente de luz de carretera, etc.

Suavidad exquisita

Ya solo en el momento de iniciar la marcha detectamos la calidad del movimiento. Sin ruido, sin vibraciones, con aceleración continua y progresiva extraordinariamente enérgica si hundimos con fuerza el pedal del acelerador. Pero a esa excelente sensación de confort y prestación se une una dirección suave y precisa, unas suspensiones que proporcionan excelente agrado y buen comportamiento dinámico, pues permiten absorber con dulzura las imperfecciones del pavimento sin que lleguen sacudidas al interior del habitáculo.

El maletero ofrece 401 litros de capacidad, pero la boca de carga no es especialmente amplia.

En carretera, aunque no tuvimos mucha oportunidad de conducir por zonas de curvas en los alrededores de Seúl, en Corea del Sur, sí detectamos que el peso del conjunto, centrado principalmente en la parte inferior de la carrocería, al instalar allí las baterías, contribuye de forma decisiva a rebajar el centro de gravedad, lo que se traduce en un comportamiento intachable y una sensación de tranquilidad y confianza en la conducción sin precedentes.

El volante multifunción permite elegir entre los diferentes modos de conducción.

Durante los recorridos que pudimos realizar a velocidades legales en Corea (similares a las de España) por autopistas y carreteras interurbanas, y con el climatizador conectado en todo momento, logramos consumos en torno a los 18 kWh/100 km, cifra que no está nada mal, pues la versión que utilizamos en todo momento fue la de tracción total y batería de 77,4 kWh, que homologa sólo 1 kWh menos por cada 100 km.