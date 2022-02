Así debes regular el asiento del coche para conducir de forma correcta

Al compartir coche, es frecuente que los conductores, con distintas estaturas y complexiones, necesiten colocarse el asiento a su medida para conducir de la manera más segura y cómoda posible.

No obstante, las prisas o la pereza pueden provocar que el asiento no se coloque de forma adecuada en cada rotación. O que simplemente haya quienes desconozcan cómo debe colocarse la butaca de forma correcta.

Por ello, desde la Dirección General de Tráfico recuerdan qué factores se deben tener en cuenta para colocar el asiento de forma correcta. "Si te cansas más de la cuenta, no vas relajado o no tienes buena visibilidad quizá es porque no te sientas correctamente al volante", expresa la entidad.

Si te cansas más de la cuenta, no vas relajado o no tienes buena visibilidad quizá es porque no te sientas correctamente al volante.



Siéntate bien, conduce mejor.



Ni muy estirado ni muy encogido

La distancia entre el asiento y el volante debe permitir al conductor tener el espacio suficiente como para manejar el volante con comodidad. Es decir, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. "Los brazos ligeramente flexionados son señal inequívoca de que la postura es correcta", indica la DGT.

Las piernas, por su parte, también deben quedar semiflexionadas, de tal forma que se pueda pisar el pedal del embrague hasta el fondo con un movimiento de tobillo.

La altura óptima del banco debe ser aquella que permita al conductor situar los ojos a media altura del parabrisas.

El respaldo, casi vertical

Según explican desde Tráfico, la inclinación idónea del respaldo debe ser casi vertical. De esta forma, la postura será cómoda y se evitará la fatiga prematura. Si se inclina demasiado hacia atrás, se restará eficacia al movimiento de los brazos, reposacabezas y al cinturón de seguridad. Además, puede provocar el 'efecto submarino'.

https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/11224868/05/21/Que-es-el-efecto-submarino-en-un-coche-y-como-evitar-este-peligroso-riesgo.html

Para colocarlo correctamente, "siéntese apoyando la espalda y los hombros en el respaldo. Sus brazos deben llegar al volante medio flexionados y relajados, de forma que si los estira puede apoyar encima las muñecas", explican.

El ajuste del resto de elementos

El volante, por su parte, debe a estar a una altura y a una profundidad que permita mover los brazos con comodidad, ni muy alto ni muy bajo.

En cuanto al reposacabezas, la parte trasera de la cabeza debe quedar sobre el centro del reposacabezas, a 4-5 centímetros, sin apoyar, ya que se trata de un elemento de seguridad, no de confort. Una posición baja puede provocar graves lesiones cervicales en caso de colisión, según advierte la DGT.

Sobre los espejos, el retrovisor interior debe colocarse con la mano derecha y la espalda apoyada, de forma que cubra la luneta trasera. Los laterales deben quedar lo más abiertos posibles, de forma que elimine los ángulos muertos de la mejor manera posible.

Por último, el cinturón debe partir justo desde encima del hombro izquierdo del conductor y que haga su recorrido ceñido al cuerpo.