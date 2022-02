Estos son los aspectos de los neumáticos a tener en cuenta para pasar la ITV

Los neumáticos son los componentes que hacen de nexo entre el vehículo y la carretera, y como tales juegan un papel fundamental en la seguridad vial. Por ello, se han convertido en un elemento principal en las inspecciones técnicas.

Así lo explica la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículo (AECA-ITV), desde donde inciden en la importancia de tener unos neumáticos en buenas condiciones.

"El buen estado de los neumáticos es esencial para garantizar la seguridad del vehículo. La diferencia entre unos neumáticos por debajo del umbral mínimo y unos en perfectas condiciones puede decantar la balanza en caso de percance en la vía pública, en especial en condiciones climáticas adversas como lluvias o heladas", señalan desde AECA-ITV.

Defecto 'grave' o 'muy grave'

Según sus datos, la comprobación de los ejes, las ruedas, los neumáticos y la suspensión es en la actualidad el segundo capítulo en el que más defectos se encuentran en la ITV. Estos desperfectos ocupan el 19,3 % del total de los defectos graves detectados en las inspecciones.

En este sentido, la asociación explica que no existen defectos leves al evaluar los neumáticos, sino que siempre son catalogados como graves o muy graves. "Si el inspector observa un fallo, inmediatamente el vehículo no pasará la ITV", precisa la asociación.

Si se trata de un defecto grave, el propietario deberá subsanar el defecto para volver a pasar la inspección; si por el contrario se trata de un defecto muy grave, el vehículo quedará inmovilizado y será trasladado en grúa hasta un taller.

https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/9152993/05/18/14-aspectos-de-los-neumaticos-que-debe-revisar-para-no-suspender-la-ITV.html

A la hora de evaluar el estado de los neumáticos, la inspección de la ITV comprueba, a grandes rasgos, tres elementos: que no exista un desgaste excesivo de la banda de rodadura, que no se aprecien ampollas, deformaciones o roturas, y que el neumático no interfiera con otras partes del vehículo. Además, se revisa que las gomas instaladas coincidan con las que el fabricante insta a equipar en la Ficha Técnica del vehículo.

Antes de acudir a la revisión, desde AECA-ITV recomiendan una serie de acciones mediante las cuales el conductor puede intuir si los neumáticos están en buen estado o no.

"La forma más sencilla de comprobar visualmente el desgaste del neumático es mediante los indicadores de desgaste, los cuales no deberán tener signos de deterioro al encontrarse a nivel de la banda de rodadura o contacto con el suelo", señalan.

En el caso de que estos indicadores presenten desgaste, el neumático deberá ser remplazado. "Es importante realizar la comprobación en distintas zonas de la banda de rodadura puesto que el deterioro irregular del neumático puede venir dado por un mal funcionamiento de otro elemento del vehículo", precisan.

