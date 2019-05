Cercanía, exclusividad y especialización en derecho mercantil y concursal

"En Graíño Legal somos conscientes de que el mundo del Derecho es muy amplio, y no se puede saber de todo. Nosotros somos expertos en derecho mercantil y concursal, y en este área, destacamos y nos esforzamos por ser mejores cada día, tratando siempre de dar a nuestros clientes más de lo que esperan". Nos lo explica Rodríguez Castro, Director Jurídico del bufete Graíño Legal.

¿Qué valores diría que han llevado a Graíño Legal a tener una reputación tan solvente y sólida en derecho mercantil y concursal?

Desde un principio hemos apostado por la especialización. Somos expertos, especialistas, en derecho mercantil y concursal, y el procesal derivado. Nuestro mayor valor y nuestro objetivo constante es ofrecer un servicio diferente y personalizado a los clientes, en el área de nuestra especialización. Y, poco a poco, con mucho esfuerzo y trabajo, lo vamos consiguiendo.Nuestra inquietud es lograr la excelencia y la satisfacción de los clientes, y conseguir que todos ellos en su entorno hablen de la profesionalidad y seriedad de Graíño Legal.

Ya han iniciado su expansión a otras Comunidades Autónomas

Así es. En la actualidad tenemos oficina en Madrid (calle Velázquez), y en Sevilla (enfrente de la Torre del Oro), donde hemos aprovechado la oportunidad de fusionarnos con un despacho local, dirigido por Fco. Javier Rodríguez-Varo, excelente abogado, y actual director de la oficina. Hemos ido abriendo oficinas en función de las necesidades de nuestros clientes y nuestra estructura actual nos permite trabajar por toda la geografía nacional.

¿Y a nivel internacional?

A nivel internacional acabamos de suscribir una alianza con el prestigioso despacho portugués Saraiva Lima e Associados, con oficinas en Lisboa y Oporto, con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta de nuestros respectivos clientes. No es ninguna novedad el cada vez mayor interés de las empresas españolas en nuestro país vecino, Portugal.

¿En qué tipo de casos acumulan mayor bagaje?

Depende del ciclo económico en que nos encontremos. Cuando la economía fluye y el país no se encuentra en recesión, las grandes operaciones mercantiles son más frecuentes: fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, inversiones Sin embargo, en momentos de recesión económica, el trabajo se concentra en los concursos de acreedores, reestructuraciones, causas de disolución En todo caso, puedo decir sin miedo a equivocarme que en derecho societario, así como en contractual y concursal, somos verdaderos especialistas.

Además, una actividad que nunca cesa son las Secretarías de Consejos de Administración, donde todo abogado mercantilista debería estar, ya que te permite tener una visión de la empresa que de ningún otro modo vas a conseguir, y es crucial para ofrecer un óptimo asesoramiento.

¿Cuál es el perfil de clientes de Graíño Legal?

Nuestros clientes son principalmente pymes y grandes empresas. Eso sí, empresas de todos los sectores: inmobiliario, vending, alimentación, retail, textil, nuevas tecnologías, minería, industria pesada..., así como de diferentes nacionalidades. También representamos a inversores y, en una línea independiente, a afectados por la compra de vivienda sobre plano que han perdido su dinero, materia en la que recaímos gracias a nuestra labor como especialistas en concursos de acreedores en la que, tras el éxito cosechado, hemos acabado abriendo un departamento propio. Si de algo estamos orgullosos es de la fidelidad y lealtad del total de los clientes a los que hemos prestado servicios estos años, que nos demuestran cada día.

Se ha referido a los casos de afectados que han entregado dinero para la compra de vivienda sobre plano y no lo han recuperado, ¿nos puede explicar?

Hay mucha gente que aún no lo sabe pero, aquellas personas que adelantaron dinero para la compra de una vivienda no entregada, ya lo pueden recuperar. Graíño Legal lo está consiguiendo en todos los asuntos que defiende. Desde la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 21 de diciembre de 2015, se está obligando a los Bancos a devolver el dinero adelantado por clientes a promotoras o cooperativas para la compra de viviendas sobre plano. En España los afectados se cuentan por miles y esta es su última esperanza. Por lo tanto, cualquier persona que haya comprado su casa sobre plano y dé por perdido su dinero, tiene esta vía abierta para reclamar al Banco su devolución. Graíño Legal ya ha iniciado numerosos procedimientos judiciales contra los bancos, reclamando el dinero de sus clientes, con total éxito, recuperando todo lo entregado, más los intereses. Valga como ejemplo las dos últimas sentencias obtenidas la última semana, en León y Sevilla, en la que hemos recuperado 125.000€ para un cliente y 33.000 € para otro.

¿Qué buscan las empresas en despachos como Graíño Legal?

Yo creo que las empresas acuden a Graíño Legal buscando aquello que los grandísimos despachos no pueden ofrecer, esto es, cercanía, exclusividad, ausencia de conflicto de intereses , y aquello que los abogados individuales no suelen tener: especialización.

¿Qué tiene Graíño Legal que no tengan otros despachos de abogados?

Yo no sé lo que tienen o no tienen los demás. Lo que sí sé es que nosotros estamos a disposición de nuestros clientes las 24 horas del día los 365 días del año. Y no es una forma de hablar: si un cliente nos llama el día de Navidad a la hora de cenar, se le atiende. Y además, nosotros no solo nos ocupamos de sus asuntos, sino que nos preocupamos por ellos. Todo ello, sumado a nuestra especialización y dedicación, nos hace ser singulares. Despachos de abogados en España hay muchísimos, por lo que hay que buscar la manera de destacar. Somos una boutique, no unos grandes almacenes, con lo que ello conlleva: trato directo de los socios con el cliente, prohibición absoluta del uso de formularios y modelos...