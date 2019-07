44 Studio, moda para perdurar en el tiempo

Madrid, 4 jul (EFE).- Xavi García y Franx de Cristal son los pilares creativos de la firma 44 Studio, que ha presentado, esta tarde, dentro del "Off" de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid su décima colección, "Silencio", diseños que nacen con el objetivo de que "perdure en el tiempo".

"Vivimos en una sociedad en la que hay mucho ruido, mucho experto en información, hay un exceso de noticias, y al final no percibimos lo que realmente pasa", indica en una entrevista a Efe Franx de Cristal, que reclama la calma y la serenidad para crear.

Bajo esa filosofía, 44 Studio ha realizado una inquietante "performance" donde modelos estáticos lucían sus diseños con el rostro pintado de blanco, en algunos casos cubierto de vendas, con una luz roja saliendo de su garganta, mientras una voz penetrante reclamaba, "Silencio".

Los diseñadores sustentan una colección en un equilibrio de color entre blanco y negro, con unas prendas amplias y bien estructuradas donde no hay color. "Nos hemos concentrado en una misma paleta para que no agobie y no provoque un exceso de información que rechazamos", dice Xavi García, quien añade que blanco y negro "perduran en el tiempo. Están siempre".

Tonos que plasman sobre texturas como las lanas frías, el popelin, el algodón, el jacquard además de sobre gasas enceradas con "efecto bolsa de basura" y plástico tornasolado, "un tejido que nos da un punto de esperanza" a tanto exceso.

La sastrería "pura y dura" ha formado parte de unas prendas amplias, pero en las que está presente "reconfigurada" con un toque más "street", confeccionada con un patronaje muy estudiado tanto en su vertiente más clásica como en la línea más deportiva.

Este tándem creativo asegura que con esta colección se han decidido a no seguir las pautas establecidas, "queremos seguir nuestro propio ritmo", sin pertenecer a ningún círculo. "Somos un equipo pequeño y que queremos asentarnos sin seguir las reglas que marcan presentar colecciones cada seis meses", señala De Cristal.

Una circunstancia que les permite sacar producto nuevo cada dos o tres meses, pero en pequeñas cantidades para que el cliente "no se aburra".