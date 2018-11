Montero confía en que los Presupuestos estén aprobados en febrero

Madrid, 6 nov (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado hoy en que los Presupuestos de 2019 estén aprobados en las Cortes en febrero, según ha apuntado hoy en el Foro Cinco Días.

El Gobierno prevé que el proyecto presupuestario entre en el Congreso de los Diputados "a principios de diciembre" por lo que, si se habilita el mes de enero para su tramitación, podría estar aprobado en febrero.

Hacienda "no contempla la prórroga presupuestaria", ha subrayado la ministra, sino que está buscando los "puntos de encuentro" para sacar adelante las cuentas.

En ese sentido, ve "complicado" que fuerzas que no busquen solo intereses electoralistas rechacen el presupuesto y ha considerado que "no hay ningún motivo" para que las formaciones catalanas no las apoyen, aunque ha subrayado que solo hablará de "cuentas públicas".