Anglo American engendra un titán de la minería y saca al sector europeo del terreno negativo en 2025

La fusión de Anglo American con la minera canadiense Teck no solo revoluciona la industria a escala global, sino que también provoca un corrimiento en la bolsa. El apetito inversor por el gigante que resultará de la unión de ambas compañías provocó una subida del 2% en las mineras europeas que permite a las mismas abandonar los números rojos en el conjunto del 2025.

El subíndice del Stoxx 600 de la industria enfocada en la extracción de materias primas alcanzó los 525 puntos que permiten retomar niveles no vistos desde marzo de este año y que supone avanzar un 0,5% desde que arrancó el 2025. Está claro que gran parte de este avance se focaliza en Anglo American y su alza del 9%, la más alta desde abril del año pasado y la tercera mayor de todo el lustro. No obstante, el optimismo se expandió entre varias de sus competidoras.

Glencore sumó en la sesión de este martes más de 5,3% mientras que Antofagasta sacó más de un 2,4% y Boliden, minera de origen sueca, sacó más de un 1%. De hecho, las mineras se situaron entre las más alcistas de la sesión en toda la bolsa europea con Monte dei Paschi y Mediobanca como únicas grandes rivales tras asegurarse la opa de la primera entidad italiana frente a la segunda. A pesar de este rally de los últimos meses, el consenso de mercado aún augura un recorrido al alza adicional del 7% para el conjunto de las mineras, según el consenso de mercado que recoge Bloomberg.

Si Anglo American cerró la sesión europea con una subida del 9%, la canadiense registraba en ese instante una subida del 14%. Así, la capitalización bursátil de la británica alcanzaría los 40.000 millones de dólares mientras que Teck supera los 19.400 millones de dólares al cambio. Es decir, la compañía resultante se acercaría a un valor de mercado de 60.000 millones de dólares antes de sinergias que superaría con holgura a Glencore o Antofagasta. Solo Río Tinto tendría una capitalización de mercado superior a la del nuevo titán de la minería.

Cómo será la fusión

El acuerdo entre Anglo American y Teck para formar una única compañía implica cerrar la mayor fusión del sector en más de una década. En principio, está previsto un canje de 1,33 acciones de la británica por cada título de Teck en posesión de un inversor. Sin embargo, Anglo American también pagará un dividendo extraordinario por un importe total de 4.500 millones antes de la fusión, lo que dejará casi sin prima la transacción gracias a la subida de ambas acciones durante este lunes.

"El acuerdo parece un gran logo para Anglo. Es un gran éxito ya que se estarán asegurando activos de cobre de alta calidad que la industria ha estado codiciando", comentó el analista de Panmure Liberum, Duncan Hay. El experto se refiere al interés que mostró Glencore por las minas de cobre de la canadiense. Y es que Glencore también trató de hacerse con Teck hace dos años sin conseguir su objetivo.

Los consejos de ambas compañías aprobaron la fusión por unanimidad. Asimismo, el acuerdo requerirá la aprobación de los organismos reguladores del mercado y competencia de países como China, Estados Unidos y Canadá. Una vez aprobado todo, se espera que la adquisición quede completada en un plazo de 12 a 18 meses, según recoge Bloomberg.