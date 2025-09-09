El petróleo sube un 1,5% tras un ataque de Israel a las bases de Hamas en Doha, territorio qatarí

El Ejército de Israel ha lanzado este martes un "bombardeo de precisión" contra supuestos altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, según han confirmado las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) minutos después de que se registraran varias explosiones en el barrio de Katara, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. La cotización del petróleo Brent y Texas suben más del 1,5% tras el ataque ante el riesgo de escalarse el conflicto.

Así, ha afirmado que el objetivo del ataque ha sido "la cúpula de la organización terrorista Hamás". "Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha agregado.

"Antes del bombardeo se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e información adicional de Inteligencia", ha señalado, antes de reiterar que "seguirá operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre".

Fuentes de Hamás citadas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira han indicado que el objetivo del ataque habría sido la delegación negociadora del grupo islamista palestino, que estaba celebrando una reunión para discutir la última propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza, unas conversaciones en las que Qatar ejerce de mediador.

La cotización del petróleo Brent y Texas suben alrededor de un 1,5% tras registrarse las explosiones en Doha, Qatar. Las primeras informaciones apuntan a que han sido ataques de Israel a las bases de Hamas en el país. Lo ha confirmado el ejército israelí a medios locales.

La agencia Reuters cita en sus informaciones al periodista de Axios, Barak Ravid, la confirmación de este extremo y asegura que ha sido un ataque contra altos cargos de la organización palestina.

El Gobierno de Qatar ha condenado el ataque "cobarde" de las fuerzas israelíes. "Qatar condena firmemente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital qatarí, Doha", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, quien ha resaltado que "este asalto criminal supone una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y supone una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes en Qatar". El Ejecutivo del país árabe no ha especificado de momento medidas concretas.

Qatar históricamente ha alojado a miembros de Hamás y ha actuado como mediador entre la organización palestina y el Gobierno de Israel.

Hamás reivindica el atentado de Jerusalén

Minutos antes, el brazo armado de la organización palestina ha reivindicado la autoría del atentado de ayer contra un autobús en Jerusalén, que se saldó con al menos seis muertos, entre ellos el español Ya'akov Pinto, según recoge Europa Press. "Reivindicamos nuestra responsabilidad en la operación armada que tuvo lugar en lunes por la mañana cerca del cruce del asentamiento de Ramot, en tierras de nuestro querido Jerusalén", ha declarado Hamás.