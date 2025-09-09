La dueña de Primark tiene un problema con el precio del azúcar: la materia prima cae un 17,5% en 2025

Associated British Foods es víctima de la caída del precio del azúcar. La materia prima utilizada como edulcorante alimentario, pero también para la elaboración de biocombustibles, afronta un desplome del 17,5% en los mercados solo en lo que va de 2025. Esto pone en aprietos a la compañía que también es dueña de Primark, que ha visto reiterados recortes en su expectativa de beneficios para este ejercicio.

La compañía británica es uno de los mayores productores de azúcar del mundo y la guerra arancelaria no ha hecho más que dificultar la normal actividad de la compañía. Mientras los cultivos de Associated British Food (AB Foods) en África oriental y meridional se han visto afectados por la sequía, según recoge el experto de Bloomberg, Leonard Kehnscherper; la producción azucarera en Europa se recupera y el suministro de remolacha ucraniana deprime los precios internacionales.

Los contratos de futuros se negocian en su nivel más bajo desde hace más de dos meses y puntualmente la semana pasada llegaron a registrar precios no vistos en más de seis años en algunos de estos activos financieros. Y es que el contrato de azúcar N.° 11 dentro del mercado de Intercontinental Exchange (ICE), de referencia mundial para el azúcar sin refinar, se sitúa en los 15,8 dólares por libra. "El azúcar es la división que tendrá los múltiplos de valoración más bajos para AB Foods, y eso se debe a su naturaleza de commodity y a la volatilidad", según Clive Black, analista de Shore Capital, quien afirmó que claramente están tomando medidas para intentar solucionar el problema de la unidad. "Saben que es un problema. Y están tomando medidas, lo cual es positivo".

Aunque AB Foods no depende exclusivamente del negocio del edulcorante (representa alrededor de un 10% de sus ingresos), los analistas están preocupados por la evolución del precio de esta materia prima porque es uno de los eslabones más débiles del negocio del grupo británico en la actualidad. De hecho, se espera que las pérdidas en la unidad del edulcorante alcancen los 40 millones de libras esterlinas, la más grande desde que la compañía desglosa por divisiones sus resultados, según Bloomberg. Recientemente, Deutsche Bank cambió su recomendación a vender por el "rendimiento dispar de las áreas del grupo".

AB Foods cierra su ejercicio fiscal del 2025 este mes y no solo se espera que el beneficio bruto de explotación se sitúe por debajo de lo visto en 2024, sino que será un 5% inferior a lo estimado al arrancar el año, según el consenso de mercado que recoge FactSet. Así, el ebitda esperado para el presente ejercicio se situaría en los 2.670 millones de libras que serían unos 3.080 millones de euros al cambio.

La británica ya se ha visto obligada a cerrar algunas plantas de procesado de esta materia prima para amortiguar las pérdidas ante los altos costos y la creciente competencia de etanol importado de fuera de Europa. "El negocio del azúcar es un desastre, pero siempre lo ha sido. Cuando un negocio no rinde lo suficiente, es muy improbable que se pueda conseguir un buen precio. Es mucho mejor simplemente que lo cierren en lo que intentan solucionarlo", explica el director de inversiones de fondos en Ranmore, Andrew Lapping.

"Dependerá de cuánto tiempo se mantengan los precios bajos y de si vale la pena que los refineros aprovechen las coberturas del azúcar", escribieron desde la agencia de análisis especializada en productos agrícolas, Green Pool Commodity Specialists. En paralelo, se espera que el crecimiento de los ingresos de Primark este año crezca solo un dígito bajo, lo que representa otro problema dado que la cadena de ropa genera casi la mitad de las ventas del grupo británico.

A los precios a los que cotiza la británica dueña de Primark, en las 22,39 libras, la acción no presenta potencial alcista según el precio objetivo medio del conjunto de firmas de análisis que recoge FactSet mientras que AB Foods cuenta con un consejo de mantener.