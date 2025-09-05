Calendario de dividendos 2025: próximos pagos e importes

Los dividendos de cada empresa constituyen una parte del beneficio que dicha empresa acuerda entregar a sus accionistas antes de que finalice el ejercicio financiero, por lo que consultar el calendario de dividendos y otros datos puede ser de interés para quienes hayan invertido en acciones.
De este modo, en elEconomista.es puedes consultar el calendario de dividendos, donde se puede filtrar por distintos tipos de índice, mientras se consulta información sobre diferentes empresas, como la fecha del pago de dividendos, el importe de estos o la rentabilidad del pago, entre otros.
En el listado aparecen tanto empresas que tienen las fechas ya confirmadas como otras empresas sobre las que los analistas han hecho su previsión. Se puede encontrar a Bankinter, Prosegur, Naturgy, Iberdrola, ACS, Indra, Acciona o Inditex, entre otras muchas.
