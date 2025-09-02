El Tesoro vuelve a pagar más por las Letras: su rentabilidad roza el 2% a un año

La rentabilidad de las Letras sigue al alza. Desde que tocó mínimos del año, en junio, su tipo de interés medio no ha dejado de subir y se acerca, de nuevo, al 2% -un nivel que ya alcanzó a mediados de agosto en el mercado secundario-. El Tesoro Público se ha estrenado en septiembre con una colocación de Letras a 6 y 12 meses, en la que han vuelto a subir las rentabilidades. En el caso del papel a un año, el interés se ha elevado del 1,945% de agosto hasta el 1,986%. A seis meses ha desembolsado un 1,958% frente al 1,932% anterior.

En concreto, el organismo ha colocado este martes 5.768,3 millones de euros en una subasta de Letras, en el rango medio previsto, que se situaba entre los 5.000 y 6.000 millones de euros. Pese a que la rentabilidad de este activo ha perdido atractivo -llegó a alcanzar el 3,862% en octubre, su nivel más alto desde julio de 2012-, los inversores siguen mostrando interés por las Letras. Se observa en la demanda de esta primera emisión, que ha superado los 9.910 millones de euros, aunque no ha logrado duplicar lo adjudicado en los mercados.

En concreto, el Tesoro Público ha colocado 1.594,072 millones de euros en letras a seis meses, frente a una demanda de 3.412,984 millones de euros. En la subasta de letras a doce meses, el Tesoro ha adjudicado 4.174,202 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 6.497 millones.

El jueves colocará bonos

Esta misma semana, el jueves 4 de septiembre, el Tesoro ha convocado otra subasta, de obligaciones del Estado en este caso, en la que se espera adjudicar entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros.

En este sentido, se emitirán obligaciones del Estado con una vida residual de 2 años y 11 meses, con cupón del 1,40%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la UE, con una vida residual de 5 años y 3 meses, con cupón del 1,00%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3,10% y obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 5 meses, con cupón del 4,20%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el en el 0,656% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 2 años y 11 meses; en el 0,729% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la UE, con una vida residual de 5 años y 3 meses; en el 2,755% para las obligaciones del Estado a 7 años y en el 3,191% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 5 meses.

Así es el programa de financiación del Tesoro

En total, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de en torno a los 60.000 millones para este ejercicio 2025, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto a las de 2024, debido a la necesidad de dar respuesta a la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la catástrofe de la DANA.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán los 278.000 millones de euros, un 7,4% más respecto al cierre de 2024, debido al mayor volumen de amortizaciones y el ligero incremento en las emisiones netas.

La previsión es mantener una vida media de la deuda en circulación en el entorno de los 8 años, máximo histórico alcanzado en 2021. Esta elevada vida media ha permitido suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés en los últimos años, de manera que, el coste medio de la deuda en circulación ha subido 57 puntos básicos desde su mínimo histórico en 2021, frente a una subida acumulada de 350 puntos básicos de los tipos oficiales en el mismo período.

Se mantendrá también el objetivo de diversificación de la base inversora y se seguirá apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.