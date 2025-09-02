Calendario de dividendos 2025: próximos pagos e importes

Los dividendos de cada empresa constituyen una parte del beneficio que dicha empresa acuerda entregar a sus accionistas antes de que finalice el ejercicio financiero, por lo que consultar el calendario de dividendos y otros datos puede ser de interés para quienes hayan invertido en acciones.
De este modo, en elEconomista.es puedes consultar el calendario de dividendos, donde se puede filtrar por distintos tipos de índice, mientras se consulta información sobre diferentes empresas, como la fecha del pago de dividendos, el importe de estos o la rentabilidad del pago, entre otros.
En el listado aparecen tanto empresas que tienen las fechas ya confirmadas como otras empresas sobre las que los analistas han hecho su previsión. Se puede encontrar a Bankinter, Prosegur, Naturgy, Iberdrola, ACS, Indra, Acciona o Inditex, entre otras muchas.
Relacionados
- Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería y pierde todo el dinero por una razón que se viraliza: "El mayor error de su vida"
- El gran 'gorrón' que incendió la OPEP anuncia que usará el dinero del petróleo en convertirse en una superpotencia de la IA
- El 'sorpasso de la vergüenza' de Francia a Italia está muy cerca: el acontecimiento que podría acelerar un vuelco histórico en la deuda europea
- Mezcla aceite de oliva y bicarbonato: por qué es recomendable hacerlo y para qué sirve