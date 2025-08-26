Orsted rebota más de un 6% después de tocar mínimo histórico por Trump

La empresa de energía eólica marina Orsted se ha recuperado este martes tras la caída del 16% que sufrió durante la jornada del lunes. El desplome en bolsa se debió a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de frenar la construcción de un parque eólico marino prácticamente finalizado. En la jornada del martes la compañía danesa rebotó un 6%, hasta las 190 coronas (en euros, unos 25 por acción), recuperándose así de lo que han sido sus mínimos históricos. Lo ha hecho el mismo día en que la compañía se reunía con sus inversores para tranquilizarlos tras un mes de agosto frenético. El grupo ha confirmado su plan de ampliar capital por 60.000 millones de coronas (unos 8.000 millones de euros), operación respaldada en un 50% por el Estado danés, para reforzar su estructura de capital.

El de este lunes no es el único desplome bursátil que ha sufrido Orsted, cuya tendencia bajista es evidente. Durante los primeros días del año la acción de la empresa se situaba por encima de las 300 coronas, pero, tras una caída del 14% a finales de enero, la acción no ha vuelto a recuperar su cotización inicial. En cualquier caso, más allá de lo que haya sucedido este año, la compañía se deja ya más de 60.000 millones de euros de valor bursátil desde su mejor momento, en 2021 (ha pasado de valer en bolsa 76.000 millones a apenas 10.000).

Sin embargo, las dos últimas caídas se han producido en muy poco tiempo. La primera, el 11 de agosto, cuando Donald Trump rechazó el proyecto Sunrise Wind, una instalación eólica en las costas de Nueva York, lo que obligó a la empresa a recaudar dinero para la ya mencionada ampliación de capital por 60.000 millones de coronas. Esto le provocó, su mayor bajada en bolsa, un 29% en un solo día.

El desplome de este lunes tiene la misma raíz que la de hace un par de semanas, y tiene su base en que la relación entre la Administración Trump y las energías renovables no es buena. Esto ha pasado factura a la valoración que dan a Orsted los analistas del consenso de mercado recogido por FactSet, que recomiendan vender las acciones en la compañía.

Orsted no es la única empresa de renovables que se ha visto afectada por la política de Donald Trump. Contagiadas por la danesa, varias empresas dedicadas a la energía renovable apuntaron pérdidas durante la jornada del lunes: Vestas cayó un 3,5%, Acciona Energía un 3,3%, mientras que Nordex y Siemens Energy presentaron bajadas del 1,6% y 1,3%, respectivamente.