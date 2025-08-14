El Ibex consolida los 15.100 a media sesión y consolida su nivel más alto en 18 años

El Ibex 35 navega por su novena jornada consecutiva de subidas, la racha más larga desde mayo, manteniéndose a media sesión por encima del nivel de los 15.100 puntos que había conquistado en la apertura. De esta forma, el índice lidera los ascensos en Europa con un avance del 0,7%., hasta los 15.127 puntos.

El índice español no alcanzaba estos niveles desde diciembre de 2007, siendo su mayor marca en 18 años, en un contexto marcado, entre otras cuestiones, por las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos baje tipos el mes que viene por los datos de inflación.

Las bolsas europeas están apoyando las subidas del selectivo español . El Mib italiano avanza un 0,8%. El Dax y Cac 40 se anotan subidas del 0,3%. El Eurostoxx 50 suma otro 0,3% y supera los 5.400 puntos. El selectivo europeo lleva algo más de tres meses atrapado entre el soporte de los 5.190 puntos y la resistencia de los 5.470. Este rango refleja a la perfección la tensa igualdad entre alcistas y bajistas, "entre quienes compran buscando nuevas subidas y quienes venden con la esperanza de recomprar más abajo o evitar un giro a la baja", explica el asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero.

La subida de los 14.000 a los 15.000 ha costado 12 semanas y 5 días, pero esa subida ha estado concentrada en apenas el último mes, cuando el Ibex ha repuntado un 8,17% tras pasarse estancado sobre los 14.000 entre mayo y julio. La pequeña posibilidad de un recorte doble de tipos de la Fed en su reunión del próximo 17 de septiembre, que ya empieza a pedir el mercado, aparece como una de las piezas clave para que el selectivo español renueve máximos, que quedan a un 6,5% de distancia.

Sin embargo, el selectivo español el que mejor está aprovechando este optimismo, impulsado por los grandes bancos, en especial Santander y Sabadell, que llevan varias sesiones liderando este veraniego rally alcista, seguidos por IAG, que refuerza tendencia una jornada más.