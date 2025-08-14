HBX cumple un semestre como compañía cotizada con un desplome del 30%

HBX, dueña de la marca Hotelbeds, acumula seis meses como compañía cotizada en la bolsa española. Pero su trayectoria sobre el parqué se salda, hasta la fecha, con un recorte de su valor de mercado superior al 30% y con dos sustos para los inversores que provocaron una rápida caída de la acción por debajo de los ocho euros por título.

El primer desplome tras su debut se produjo en abril, cuando la totalidad de la bolsa se dejó llevar por el temor arancelario con la propuesta de tarifas de Donald Trump al comercio de todo el mundo. Esto alejó a la tecnológica ligada al turismo de su precio de referencia en la salida a bolsa en los 11,5 euros. No obstante, se recuperó hasta superar este nivel y anotar el que es su máximo histórico: los 11,56 euros por acción. Sin embargo, HBX volvió a desplomarse hasta los 7,8 euros en los que cerró ayer.

La explicación de este segundo recorte, al cierre de julio, radica en el profit warning que lanzó al mercado tras la presentación de sus resultados trimestrales. La demanda en Europa se resintió más de lo esperado, así como en Estados Unidos donde los ingresos registraron una caída del 3% también por la debilidad del dólar estadounidense al cambio con el euro. Solo la región de Oriente Medio y la de Asia-Pacífico crecieron respecto al periodo anterior.

Esto llevó a la compañía a rebajar el crecimiento del valor total de las transacciones entre el 6% y el 9% para este año frente al 10%-16% previsto anteriormente. También redujeron sus ingresos previstos para el año del rango de 740-790 millones de euros a 720-740 millones. Asimismo, el resultado bruto de explotación ajustado que dan desde la empresa para el año en curso oscilará entre los 430 y los 440 millones de euros. El consenso de mercado que recoge FactSet no considera que se consiga este objetivo, dado que proyectan 428 millones de euros.

"HBX es claramente un negocio cíclico y el entorno de los viajes globales evidentemente se ha vuelto menos seguro desde la salida a bolsa de la compañía en febrero. Sopesamos que necesitarán varios trimestres con una entrega constante de orientaciones futuras sin cambios para tranquilizar al mercado sobre un panorama positivo", explica la analista de Deutsche Bank, Nizla Naizer, quien bajó su precio objetivo en HBX de los 14,1 a los 12,8 euros por acción.

A pesar de la caída en bolsa de la compañía tras la revisión de sus guías para el ejercicio en curso, las firmas de análisis no consideran que sea el momento de cerrar posiciones en la cotizada española. De las 14 firmas que monitorean a HBX y que reúne Bloomberg, todas aconsejan comprar y fijan el precio objetivo medio en los 15,3 euros por acción. Es decir, la compañía tecnológica enfocada en conectar hoteles con distribuidoras de viajes casi podría duplicar su valor en el mercado desde los 1.920 millones de euros de capitalización bursátil actuales.

Con la deuda financiera neta de la compañía actual y su capitalización actual de mercado (restando su posición de caja), el valor de la empresa de HBX frente al beneficio bruto de explotación esperado para 2025 se sitúa en las 6,6 veces (ratio EV/ebitda, en inglés), según el consenso de mercado que recoge FactSet. Mientras tanto, la media de sus comparables, entre las que se incluye Amadeus, se sitúa en las 9,3 veces. Esto implica que la compañía que cumple un semestre como cotizada presenta un descuento de casi el 30% frente a la media del sector europeo y estadounidense. "Tras la caída en bolsa, la valoración de HBX ahora parece más atractiva en nuestra opinión. Estimamos un EV/ebitda alrededor de las 7 veces para este año y alrededor de las 5 veces para 2026", considera el analista de Barclays, Andrew Ross.